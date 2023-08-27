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Контрнаступ: нафтогазові платформи у Чорному морі можуть використовуватись як бойові позиції, кажуть в британському Міноборони
На тлі високої напруженості у Чорному морі відбуваються бої між морськими та повітряними силами України та РФ за стратегічно важливі газові та нафтові платформи між Кримом та Одесою. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.
«Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря. Платформи експлуатуються компанією «Чорноморнафтогаз» (так звані «вишки Бойка – ред.), які захопила проросійська окупаційна влада в Криму під час анексії 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах. І Росія, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами», – йдеться в повідомленні у твітері.
Британська сторона відзначає, що платформи мають цінні вуглеводневі ресурси. «Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, посадкові майданчики для гелікоптерів і для розміщення ракетних систем великої дальності», – кажуть британські фахівці.
Повідомлення про удари військ ЗСУ по бурових установках незаконно привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка», надходять з червня минулого року.
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Чи отримає Україна додаткові 24$ млрд допомоги від США та як на підтримку вплинуть вибори президента? Думки експертів
Конгрес США, попри перерву на канікули, продовжує переговори про новий пакет допомоги Києву. На думку експертів, найнапруженіші баталії щодо нового пакету американської допомоги Україні варто очікувати у Палаті представників США, тоді як у Сенаті на підтримку виділення нового фінансування для надання Києву гуманітарної, економічної та військової допомоги виступають і республіканці, і демократи.
Новий пакет допомоги, на думку експертів, опитаних Російською службою Голосу Америки, найімовірніше, буде схвалений. Однак цей процес не буде швидким і безпроблемним, враховуючи, що 70 республіканців Палати представників – а це третина їхньої фракції – взагалі виступають за припинення допомоги Києву. А обсяг відправлених коштів буде менше ніж 24 мільярди доларів, про які у Конгресу для України просить адміністрація Байдена.
Лора Блессінг з Інституту з питань взаємодії з урядом Джорджтаунського університету, каже, що впевнена, що Україна отримає фінансування у новому пакеті асигнувань, але «воно буде щедрим у межах розумного». «Зараз триває битва з приводу бюджету на наступний рік за високої ймовірності урядового "шатдауну" [часткової призупинки роботи уряду] наприкінці поточного фінансового року, який завершується 30 вересня. Є шанс, що законопроєкт про додаткові асигнування увійде до резолюції щодо продовження фінансування роботи уряду».
Потрібно заявляти значнішу суму, ніж та, за яку зрештою проголосує Конгрес
Меттью Шмідт, професор Університету Нью-Гейвена, погоджується: «Заявлені 24 мільярди – абсолютно завищена цифра. Адміністрація чудово розуміє, що потрібно заявляти значнішу суму, ніж та, за яку зрештою проголосує Конгрес».
На думку оглядачів, для поміркованих представників Республіканської партії пріоритети, які мають бути внесені до законопроєкту щодо додаткових асигнувань, ідуть у такому порядку: боротьба з наслідками стихійних лих на території США; безпека на південному кордоні Сполучених Штатів; боротьба з наркозалежністю й допомога Україні.
Для праворадикальних законодавців список – такий самий, але без допомоги Україні, кажуть аналітики. Таким чином, для ухвалення законопроєкту демократам та поміркованим республіканцям потрібно буде шукати компроміс, який, найімовірніше, полягатиме у збільшенні бюджету на безпеку на кордоні США.
Кошти, які США відправляють до України – це невелика частина від усієї американської міжнародної допомоги
Запитані адміністрацією США 24 мільярди доларів на допомогу Україні, згідно з заявкою Білого дому, планується розподілити таким чином: 13 мільярдів доларів мають піти на допомогу в оборонній сфері, і 11 – на гуманітарну та економічну підтримку. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес затвердив допомогу з програм підтримки України на суму 113 мільярдів доларів. Це найбільше фінансове вливання США в європейську країну з часів адміністрації Трумена і «Плана Маршалла», який у 1940-х становив 13 мільярдів доларів, у сьогоднішньому обчисленні – близько 190 мільярдів.
За словами Шмідта, «кошти, які США відправляють до України – це невелика частина від усієї американської міжнародної допомоги». «Але психологічно та політично її демонструють як щось екстраординарне, тому що, як правило, такі суми виникають лише в тих випадках, коли США перебувають у стані війни, як це було в Іраку та В'єтнамі. Істина також полягає і в тому, що такі кроки впливають на результати голосування та політичні кампанії», - пояснив він.
Як вибори 2024 вплинуть на допомогу Україні?
На думку аналітиків, найскладніший етап щодо надання допомоги Україні розпочнеться у 2024 році: напередодні виборів позиції багатьох політиків стають радикальнішими, а обіцянки – більш популістськими.
Якщо у нас після виборів буде абсолютно нова президентська адміністрація – стан справ кардинально відрізнятиметься
За словами Блессінг, «сума, яку запросив Байден у Конгресу для України, не передбачає, що грошей вистачить на цілий рік, тож із цього приводу буде ще не одна суперечка». Вона пояснює: «Те, що намагається зараз зробити адміністрація, так це спростити спосіб отримання грошей, тому що ми не знаємо, скільки триватиме війна в Україні, і ми не знаємо, якою буде ситуація у США через рік. Ми бачимо дедалі більшу опозицію всередині фракції Республіканської партії у Палаті представників і, звичайно, якщо у нас після виборів буде абсолютно нова президентська адміністрація – стан справ кардинально відрізнятиметься від нинішнього».
Ендрю Д’Анієрі, експерт вашингтонського аналітичного центру «Атлантична рада», зазначив, що Україна та її перемога можуть виявитися одними з найважливіших компонентів для перемоги чинного президента на виборах, якщо той відмовиться від політики самостримування щодо надання Києву озброєнь.
Американці хочуть голосувати за переможця
«Я вважаю, що якщо адміністрація Байдена посилить свою політику, надасть Україні далекобійні озброєння, винищувачі F-16, передасть танки Abrams раніше заявленого терміну – це вплине на політичний клімат та рейтинг його підтримки всередині країни. Адміністрація Байдена виграла б, якби війна швидко закінчилася перемогою України над Росією. До того ж який політик не хоче проводити виборчу кампанію, кажучи: ми перемогли Росію?... Американці хочуть голосувати за переможця і в руках адміністрації є всі козирі».
Що думає громадськість?
За останніми опитуваннями CNN, 55 відсотків опитаних американців заявили, що Конгресу не варто відправляти в Україну нову допомогу, і 45 відсотків вважають за необхідне продовжити фінансування. Понад те, 48% опитаних заявили, що Америка може збільшити підтримку.
Деякі дослідники вбачають у цьому тривожний сигнал для Києва: мовляв, враховуючи залежність позицій політиків від настроїв їхніх виборців, допомога Україні може закінчитися.
Інші експерти вважають, що майже 50-відсоткова підтримка України після півтора року війни – це чудовий результат. Так, за словами Д’Анієрі, «після всіх десятків мільярдів доларів та військової допомоги, які були відправлені за останні 18 місяців, 45% американців продовжують говорити: відправляйте ще! І це, на мою думку, дуже показово».
"Якщо ви вірите в людяність, маєте бути на боці України". У Вашингтоні відбулася хода до Дня Незалежності України
У Вашингтоні в суботу, 26 серпня, відбулася хода до Дня Незалежності України. Активісти з України, США та інших країн, які підтримують Україну, пройшли маршем від Білого дому до памʼятника Тарасу Шевченку в американській столиці.
Як зазначила під час акції посол України у США Оксана Маркарова, протягом серпня у різних містечках США відбулось близько сотні акцій до Дня Незалежності України, завдяки яким владі США та американцям нагадують, наскільки важливою є підтримка Києва.
"Ми разом із громадою тут не тільки кажемо дякую нашому стратегічному партнеру, а також обговорюємо, які зараз є пріоритети для того, щоб ми не тільки цю підтримку втримали, але щоб вона збільшувалася", - сказала під час акції посол України у США Оксана Маркарова.
Вона наголосила, що особливо важливо демонструвати підтримку Україні перед початком роботи Конгресу США після літньої перерви.
"Нас відділяє кілька тижнів фактично від нового початку роботи Конгресу, наше завдання номер один - це зробити все для того, щоб Конгрес підтримав додатковий бюджет для України на останній квартал календарний цього року", - сказала Маркарова.
Ініціювала ходу організація US Ukrainian Activists (USUA). Її представники протягом півтора року від початку повномасштабної війни щодня виходили до Білого дому з прапорами України та закликали до підтримки.
"Коли ми приходимо до Білого дому, у нас є програма з закликами, і ми також просимо американців і гостей країни сконтактувати з Білим домом, щоб зв’язатися з його представниками та просити їх продовжувати необхідну військову підтримку України, бо Україна досі потребує своєчасної військової допомоги", - розповіла президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська.
Активістка каже, що не відчуває спаду підтримки України серед пересічних американців: "Ті американці, які проходять біля Білого дому, підходять до нас, і багато хто з них дякує, що ми там, і за те, що ми інформуємо про Україну. І ми відчуваємо величезну підтримку від усіх них".
До участі в акції долучилися представники благодійних організацій, які допомагають українцям та адвокують за Україну, зокрема United Help Ukraine та Razom for Ukraine, а також представники українських церков у США, які також займаються благодійністю.
Отець Володимир Штеляк, настоятель Українського православного собору Святого Андрія у штаті Меріленд переконаний, що хоча Україна продовжує дуже важко виборювати власну незалежність, цього разу після перемоги вона буде остаточною.
Отець розповів, що після 24 лютого 2022 року при храмі відкрили гуманітарний центр, який регулярно надсилає допомогу українцям.
"Чого тільки ми не купували: турнікети, медичне обладнання, швидкі допомоги, та інше. Зараз у нас є новий проєкт: ми купуємо їжу в Україні прямо з фабрик і надсилаємо на передову. Намагаємося допомогти тим людям, які зараз в тяжкому стані", - розповів отець Володимир Штеляк.
В акції до Дня Незалежності України взяли участь і ветерани американської армії, які мають українське походження.
"Наші ветерани за кожної нагоди намагаються заходити до офісу сенаторів або конгресменів, які працюють у комітеті Конгресу США зі Збройних сил або закордонних зв'язків, які займаються такими справами і можуть допомогти з виділенням коштів", - розповів ветеран повітряних сил США українського походження Яромир Оришкевич.
За його словами, зараз головне прохання до американської влади - організувати якомога якісніше курси для українських пілотів на винищувача F-16.
"Ми просимо, щоб їм дали найбільш інтенсивний вишкіл, щоб вони були такі вправні, щоб могли вчити американських пілотів чи іноземних пілотів, щоб вони могли швидше, ніж за 8 місяців, закінчити своє тренування, піти на поле бою і перемогти нашого ворога", - каже Оришкевич.
Висловити свою підтримку Україні долучилися також грузинські, литовські та білоруські активісти Вашингтона.
"Для білорусів дуже важливо підтримувати незалежність та свободу України, бо в нас спільний ворог - це Росія. І поки не буде вільності в Білорусі та України, не буде безпеки у Східній Європі", - сказав учасник акції, представник білоруської громади Вашингтона Денис Баранов.
Він розповів, що білоруси, які мешкають у Вашингтоні, намагаються допомагати українцям: "Нам важливо показати що білоруси по всьому світу підтримують Україну в боротьбі з російською агресією, і також нам важливо показати, скільки білоруси роблять для цієї перемоги. Багато наших волонтерів допомагають різним українським ініціативам, ми збираємо кошти для бійців, декілька людей допомагають в українських церквах та інших українських організації, які збирають гуманітарну допомогу для України".
Ходою разом з українцями пройшлися і представники інших національностей, які захотіли підтримати Україну.
Японець Юкі Харагучі, який мешкає у США, прийшов на акцію у футболці з українським тризубом і пояснив, що вважає підтримку України важливою для всіх цивілізованих людей світу: "Якщо ви вірите в людяність, в те, що злочини проти людності мають бути покарані, якщо ви вірите у свободу, незалежність та демократію, в речі, в які ми повинні вірити, ви маєте бути повністю на боці України".
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