Контрнаступ: нафтогазові платформи у Чорному морі можуть використовуватись як бойові позиції, кажуть в британському Міноборони

Конгрес США, попри перерву на канікули, продовжує переговори про новий пакет допомоги Києву. На думку експертів, найнапруженіші баталії щодо нового пакету американської допомоги Україні варто очікувати у Палаті представників США, тоді як у Сенаті на підтримку виділення нового фінансування для надання Києву гуманітарної, економічної та військової допомоги виступають і республіканці, і демократи.

Новий пакет допомоги, на думку експертів, опитаних Російською службою Голосу Америки, найімовірніше, буде схвалений. Однак цей процес не буде швидким і безпроблемним, враховуючи, що 70 республіканців Палати представників – а це третина їхньої фракції – взагалі виступають за припинення допомоги Києву. А обсяг відправлених коштів буде менше ніж 24 мільярди доларів, про які у Конгресу для України просить адміністрація Байдена.

Лора Блессінг з Інституту з питань взаємодії з урядом Джорджтаунського університету, каже, що впевнена, що Україна отримає фінансування у новому пакеті асигнувань, але «воно буде щедрим у межах розумного». «Зараз триває битва з приводу бюджету на наступний рік за високої ймовірності урядового "шатдауну" [часткової призупинки роботи уряду] наприкінці поточного фінансового року, який завершується 30 вересня. Є шанс, що законопроєкт про додаткові асигнування увійде до резолюції щодо продовження фінансування роботи уряду».

Потрібно заявляти значнішу суму, ніж та, за яку зрештою проголосує Конгрес

Меттью Шмідт, професор Університету Нью-Гейвена, погоджується: «Заявлені 24 мільярди – абсолютно завищена цифра. Адміністрація чудово розуміє, що потрібно заявляти значнішу суму, ніж та, за яку зрештою проголосує Конгрес».

На думку оглядачів, для поміркованих представників Республіканської партії пріоритети, які мають бути внесені до законопроєкту щодо додаткових асигнувань, ідуть у такому порядку: боротьба з наслідками стихійних лих на території США; безпека на південному кордоні Сполучених Штатів; боротьба з наркозалежністю й допомога Україні.

Для праворадикальних законодавців список – такий самий, але без допомоги Україні, кажуть аналітики. Таким чином, для ухвалення законопроєкту демократам та поміркованим республіканцям потрібно буде шукати компроміс, який, найімовірніше, полягатиме у збільшенні бюджету на безпеку на кордоні США.

Кошти, які США відправляють до України – це невелика частина від усієї американської міжнародної допомоги

Запитані адміністрацією США 24 мільярди доларів на допомогу Україні, згідно з заявкою Білого дому, планується розподілити таким чином: 13 мільярдів доларів мають піти на допомогу в оборонній сфері, і 11 – на гуманітарну та економічну підтримку. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес затвердив допомогу з програм підтримки України на суму 113 мільярдів доларів. Це найбільше фінансове вливання США в європейську країну з часів адміністрації Трумена і «Плана Маршалла», який у 1940-х становив 13 мільярдів доларів, у сьогоднішньому обчисленні – близько 190 мільярдів.

За словами Шмідта, «кошти, які США відправляють до України – це невелика частина від усієї американської міжнародної допомоги». «Але психологічно та політично її демонструють як щось екстраординарне, тому що, як правило, такі суми виникають лише в тих випадках, коли США перебувають у стані війни, як це було в Іраку та В'єтнамі. Істина також полягає і в тому, що такі кроки впливають на результати голосування та політичні кампанії», - пояснив він.

Як вибори 2024 вплинуть на допомогу Україні?

На думку аналітиків, найскладніший етап щодо надання допомоги Україні розпочнеться у 2024 році: напередодні виборів позиції багатьох політиків стають радикальнішими, а обіцянки – більш популістськими.

Якщо у нас після виборів буде абсолютно нова президентська адміністрація – стан справ кардинально відрізнятиметься

За словами Блессінг, «сума, яку запросив Байден у Конгресу для України, не передбачає, що грошей вистачить на цілий рік, тож із цього приводу буде ще не одна суперечка». Вона пояснює: «Те, що намагається зараз зробити адміністрація, так це спростити спосіб отримання грошей, тому що ми не знаємо, скільки триватиме війна в Україні, і ми не знаємо, якою буде ситуація у США через рік. Ми бачимо дедалі більшу опозицію всередині фракції Республіканської партії у Палаті представників і, звичайно, якщо у нас після виборів буде абсолютно нова президентська адміністрація – стан справ кардинально відрізнятиметься від нинішнього».

Ендрю Д’Анієрі, експерт вашингтонського аналітичного центру «Атлантична рада», зазначив, що Україна та її перемога можуть виявитися одними з найважливіших компонентів для перемоги чинного президента на виборах, якщо той відмовиться від політики самостримування щодо надання Києву озброєнь.

Американці хочуть голосувати за переможця

«Я вважаю, що якщо адміністрація Байдена посилить свою політику, надасть Україні далекобійні озброєння, винищувачі F-16, передасть танки Abrams раніше заявленого терміну – це вплине на політичний клімат та рейтинг його підтримки всередині країни. Адміністрація Байдена виграла б, якби війна швидко закінчилася перемогою України над Росією. До того ж який політик не хоче проводити виборчу кампанію, кажучи: ми перемогли Росію?... Американці хочуть голосувати за переможця і в руках адміністрації є всі козирі».

Що думає громадськість?

За останніми опитуваннями CNN, 55 відсотків опитаних американців заявили, що Конгресу не варто відправляти в Україну нову допомогу, і 45 відсотків вважають за необхідне продовжити фінансування. Понад те, 48% опитаних заявили, що Америка може збільшити підтримку.

Деякі дослідники вбачають у цьому тривожний сигнал для Києва: мовляв, враховуючи залежність позицій політиків від настроїв їхніх виборців, допомога Україні може закінчитися.

Інші експерти вважають, що майже 50-відсоткова підтримка України після півтора року війни – це чудовий результат. Так, за словами Д’Анієрі, «після всіх десятків мільярдів доларів та військової допомоги, які були відправлені за останні 18 місяців, 45% американців продовжують говорити: відправляйте ще! І це, на мою думку, дуже показово».