Папа Римський та головний генерал США обговорили війну РФ в Україні

21 серпня (Reuters) – Папа Франциск і генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, обговорили війну в Україні та можливості для досягнення миру.

За словами речника Міллі, полковника Дейва Батлера, Міллі, який є католиком, після аудієнції у Ватикані в понеділок, сказав журналістам, які подорожували з ним, що цей візит для нього дуже багато означає.

Генерал, який відвідує кілька європейських країн, сказав, що Папа Римський глибоко стурбований загибеллю людей в Україні, особливо мирних жителів, після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Міллі різко критикував Москву за розгортання «кампанії терору» проти мирного населення в Україні, в тому числі удари по цивільній інфраструктурі.

Рішучий прихильник захисту України від російських військ, 65-річний Міллі підтримав надання Україні зброї на мільярди доларів. Франциск засудив міжнародну торгівлю зброєю в цілому, але минулого року заявив, що для країн є морально законним постачати зброю в Україну, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.

За традицією приватних папських аудієнцій, Ватикан включив зустріч до розкладу Папи, але не повідомив подробиці обговорення.

Генерал США, який планує піти у відставку пізніше цього року у листопаді говорив, про невелику ймовірність швидкої військової перемоги України і підкреслив можливість політичного рішення для припинення бойових дій.

Франциск попросив президента України Володимира Зеленського бути відкритим до діалогу з Росією, але Зеленський хоче, щоб Ватикан підтримав мирний план Києва, який передбачає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, а також відновлення державного кордону України.

Тим часом 86-річний Папа направив до Києва, Москви та Вашингтона власного посланника миру, італійського кардинала Маттео Дзуппі, насамперед для обговорення гуманітарної допомоги та повернення українських дітей.

За оцінками Києва, з лютого 2022 року майже 19 500 дітей було вивезено до Росії або окупованого Росією Криму, що Україна називає незаконною депортацією.

Представники Ватикану кажуть, що Дзуппі незабаром вирушить до Пекіна, щоб спробувати заручитися підтримкою Китаю.