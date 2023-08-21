Байден побачить "повне і нищівне спустошення" на Гаваях, після пожеж - посадовиця США

Президент США Джо Байден у понеділок відвідує тихоокеанський острівний штат Гаваї, щоб зустрітися з офіційними особами та постраждалими та оцінити збитки від лісових пожеж, які спустошили Мауї.

У Білому домі заявили, що Байден і перша леді Джилл Байден «на власні очі побачать наслідки руйнівних лісових пожеж, а також обговорять зусилля з відновлення».

Пожежі, які сталися на початку цього місяця, призвели до загибелі щонайменше 114 людей та масштабних руйнувань у приморському місті Лахайна.

Губернатор штату Джош Грін заявив, що кількість жертв, як очікується, зросте, оскільки пошуки зниклих людей все ще тривають.

Грін сказав телеканалу CBS Face the Nation у неділю, що пошукові групи пройшли через 85% зони пошуку, але що дослідження решти ділянок може тривати тижнями.

За його словами, понад 1000 людей досі вважаються зниклими безвісти.

«Завтра прибуде президент, і я буду виступати за те, щоб наше одужання настало якомога швидше», — сказав Грін у відео, опублікованому ввечері в неділю.

Він також згадав про занепокоєння щодо відновлення Лахайни та поваги до корінної гавайської культури, сказавши, що його адміністрація «прислухається до голосів Лахайни, щоб сказати нам, як і коли ми відновлюємо».

Під час свого візиту Байден побачить "повне і нищівне спустошення", заявила адміністраторка Адміністрації з надзвичайних ситуацій Деан Крісвелл в коментарі програмі АВС This Week.

"Він побачить те, що я могла побачити, коли минулого тижня була на Мауї і побачить повне і нищівне спустошення, яке пережило це місто. Але він також матиме нагоду поспілкуватись з людьми і почути їхні історії та надати відчуття надії та запевнення, що федеральній уряд буде з ними", вказала посадовиця.

В статті використано інформацію Associated Press і Reuters