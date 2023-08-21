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Байден побачить "повне і нищівне спустошення" на Гаваях, після пожеж - посадовиця США
Президент США Джо Байден у понеділок відвідує тихоокеанський острівний штат Гаваї, щоб зустрітися з офіційними особами та постраждалими та оцінити збитки від лісових пожеж, які спустошили Мауї.
У Білому домі заявили, що Байден і перша леді Джилл Байден «на власні очі побачать наслідки руйнівних лісових пожеж, а також обговорять зусилля з відновлення».
Пожежі, які сталися на початку цього місяця, призвели до загибелі щонайменше 114 людей та масштабних руйнувань у приморському місті Лахайна.
Губернатор штату Джош Грін заявив, що кількість жертв, як очікується, зросте, оскільки пошуки зниклих людей все ще тривають.
Грін сказав телеканалу CBS Face the Nation у неділю, що пошукові групи пройшли через 85% зони пошуку, але що дослідження решти ділянок може тривати тижнями.
За його словами, понад 1000 людей досі вважаються зниклими безвісти.
«Завтра прибуде президент, і я буду виступати за те, щоб наше одужання настало якомога швидше», — сказав Грін у відео, опублікованому ввечері в неділю.
Він також згадав про занепокоєння щодо відновлення Лахайни та поваги до корінної гавайської культури, сказавши, що його адміністрація «прислухається до голосів Лахайни, щоб сказати нам, як і коли ми відновлюємо».
Під час свого візиту Байден побачить "повне і нищівне спустошення", заявила адміністраторка Адміністрації з надзвичайних ситуацій Деан Крісвелл в коментарі програмі АВС This Week.
"Він побачить те, що я могла побачити, коли минулого тижня була на Мауї і побачить повне і нищівне спустошення, яке пережило це місто. Але він також матиме нагоду поспілкуватись з людьми і почути їхні історії та надати відчуття надії та запевнення, що федеральній уряд буде з ними", вказала посадовиця.
В статті використано інформацію Associated Press і Reuters
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Що означає для Росії провал місії на Місяць
Reuters. Перший за майже пів століття космічний запуск, що Росія провела до Місяця зазнав невдачі після того, як космічний корабель «Луна-25» вийшов з-під контролю та врізався в місячну поверхню.
Наводимо подробиці про місію та те, що може означати її провал.
ЛУНА-25
Перша російська місія на Місяць після того, як радянський апарат "Луна-24" повернувся зі зразками з Місяця в 1976 році.
Ракета "Союз 2.1" з кораблем "Луна-25" стартувала з космодрому "Східний", що в 3450 милях (5550 км) на схід від Москви о 2:11 ночі за московським часом 11 серпня.
Трохи більше ніж через годину посадковий модуль вийшов з орбіти Землі в напрямку до Місяця.
Він вийшов на орбіту Місяця 16 серпня і мав здійснити м’яку посадку в понеділок.
«ПОЗАШТАТНА СИТУАЦІЯ»
Російська державна космічна корпорація «Роскосмос» заявила, що в суботу об 11:10 GMT про виникнення «позаштатної ситуації», коли керуючі польотом намагалося перевести корабель на передпосадкову орбіту.
Керуючі втратили зв’язок із апаратом об 11:57 GMT у суботу.
"Апарат перемістився на непередбачувану орбіту і припинив існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця", - йдеться в заяві Роскосмосу.
У ній сказано, що спеціальна комісія з'ясовує, чому запуск не вдався.
ЩО ОЗНАЧАЄ НЕВДАЧА ДЛЯ РОСІЇ?
Невдача престижної місії підкреслює занепад космічної потуги Росії з часів слави холодної війни, коли Москва першою запустила супутник на орбіту Землі – Супутник 1 у 1957 році, а радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла у космос у 1961 році.
Росія не проводила запусків на Місяць після запуску "Луни-24" у 1976 році, коли Леонід Брежнєв правив Кремлем.
За словами російських космонавтів, "Луна-25" повинна була здійснити м'яку посадку на південний полюс Місяця 21 серпня.
Невдача також підкреслює тиск на 2-трильйонну російську економіку, яка поки витримує те, що Захід називає найсуворішими санкціями, які будь-коли запроваджувалися.
Захід каже, що санкції послабили російську економіку, особливо галузь високих технологій, яка часто залежить від імпорту.
Президент Путін каже, що російська економіка демонструє надзвичайну силу. Протягом останніх трьох десятиліть Росія планувала різні місії на Місяць, які відкладались на тлі хаосу розпаду Радянського Союзу в 1991 році та наступних економічних і політичних потрясінь.
Провал місії «Фобос-Ґрунт» у 2011 році до одного із супутників Марса підкреслив проблеми, з якими зіткнулася російська космічна програма: він не зміг навіть вийти з орбіти Землі та впав і розбився у Тихому океані у 2012 році.
Зрештою, на початку 2010-х Росія зупинилася на ідеї місії "Луна-25" до південного полюса Місяця.
Україна зможе використовувати надані F-16 лише на своїй території – міністр оборони Данії
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен 21 серпня заявив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які нададуть Данія й Нідерланди, лише на своїй території.
Ці дві країни 20 серпня оголосили про намір передати літаки F-16 Україні, перші шість мають бути доставлені ближче до Нового року.
«Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі цього», – цитує Еллеманна-Єнсена агентство Reuters.
У Данії заявили про намір передати Україні 19 винищувачів F-16.
За останні два дні президент України Володимир Зеленський відвідав три європейські країни – Швецію, Нідерланди та Данію. Під час цих візитів було оголошено низку важливих для України заяв, зокрема, про надання щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16. Про потребу в сучасних винищувачах Україна повідомляла західних партнерів практично від початку повномасштабного вторгнення РФ.
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Аналіз CNN: Міжнародні горизонти Путіна продовжують звужуватися
Кінець однополярного світу, на думку Путіна, схоже означає, що Росія може займатися кривавою справою окупації України, не обмеженої міжнародними нормами, під фальшивим прапором звільненняНейтен Годж, аналітик CNN
Президент Росії Володимир Путін не відвідуватиме особисто саміт країн BRICS 22-24 серпня у Йоганесбурзі, Південна Африка. Натомість Росію представлятиме очільник МЗС Сергій Лавров, а Путін очікувано буде присутній по відеозв’язку.
Його неявка красномовно говорить про ізоляцію Росії і про звуження горизонтів Путіна, вважає аналітик CNN Нейтен Годж.
Але чи справді важливо, що Путін не відвідає саміт особисто, а лише поспілкується з його учасниками по відео? Адже сам Путін заявив журналістам ще 29 липня, що не вважає свою присутність у БРІКС «важливішою за мою присутність зараз у Росії», як зауважує CNN, цитуючи російське державне інформаційне агентство ТАСС.
Про те, що Путіне не приїде, заявив ще 19 липня офіс південноафриканського президента Сиріла Рамафоси, наголосивши, що таке рішення було прийняте «за взаємною згодою» сторін.
Цьому рішенню передувало те, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за ймовірні злочини депортації українських дітей до Росії. Цей ордер МКС поставив Південну Африку у вкрай незручне становище: як країна, яка приєдналася до міжнародної угоди про суд, Південна Африка зобов’язана заарештовувати осіб, як того вимагає МКС.
Звісно, Кремль відкидає будь-які натяки на те, що Путін не їде на саміт BRICS через ордер МКС. Також речник Путіна Дмитро Пєсков спростував конфіденційні заяви президента Рамафоси про те, що Росія нібито розглядатиме арешт Путіна як «оголошення війни», повідомляє CNN.
Водночас Путін є рішучим прихильником так званого «багатополярного світового порядку» і всіляко підтримує структури на кшталт BRICS як противагу міжнародним інституціям, де лідерами є США та західні союзники. Хоч війна Росії проти України викликала загальне засудження і неабияку протидію з боку західних країн та інституцій, Росія наразі активно бореться за вплив і підтримку у країнах глобального півдня, до яких зазвичай зараховують багато країн Африки, Південної Америки та Азії.
Тож участь у міжнародній події з ключовими країнами цієї групи була б зручним приводом для Путіна показати себе як впливового гравця на міжнародній арені, а також дала б йому змогу особисто продовжити просування свого бачення належного світового порядку. Цю можливість наразі втрачено, вважає Нейтен Годж.
Водночас очікується, що на саміті BRICS будуть присутні лідери інших членів економічного блоку, зокрема, президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Припускати, що Путіна могли б заарештувати на саміті в Йоганнесбурзі було б недоречно, на думку Годжа. Однак, вочевидь людина, яка розв’язала катастрофічну війну проти України, тепер вважає, що її можливості до подорожей вкрай обмежені, хоч Путін і продовжує мати вільний доступ до Китаю, дружніх до Кремля країн Центральної Азії, Ірану та Білорусі. Тож відсутність Путіна на саміті BRICS, вірогідно, матиме репутаційні втрати для Росії.
«Незалежно від мотивів, з будь-якого погляду, неявка Путіна на саміт не є хорошою для Москви», - підсумовує Годж.
З цієї точки зору цікавим також є не досить вдалий саміт Росії з африканськими країнами, який відбувся 27-28 липня у Санкт-Петербурзі. Саміт, покликаний посилити позиції й зв’язки Росії з африканськими країнами, відвідали менше половини лідерів континенту, що викликало неабияке невдоволення у Москві й підкреслило ізоляцію Росії та самого Путіна, зазначають аналітики CNN Радіна Гігова, Анна Чернова, Софі Танно та Німі Прінсвілл.
Це сталося навіть всупереч тому, що багато африканських країн залежні від Росії щодо постачання збіжжя; деякі з них навіть висловили глибоке занепокоєння щодо агресії Росії проти України. Кремль традиційно поклав відповідальність за такі результати саміту на США та західні країни, які начебто чинили «безпрецедентний тиск» на африканські країни, щоб завадити зустрічі, зазначає CNN.
«Кінець однополярного світу, на думку Путіна, схоже означає, що Росія може займатися кривавою справою окупації України, не обмеженої міжнародними нормами, під фальшивим прапором звільнення», - підсумовує Годж.
Таким чином, усі ці останні події є неабияким контрастом часу перед початком повномасштабного вторгнення, коли «світові лідери по черзі курсували до Москви, щоб спонукати лідера Кремля відступити від краю прірви та скасувати будь-які плани нападу [на Україну]», як зазначає Годж.
В статті використано матеріали CNN.
- Голос Америки
Боягузливий та навмисний удар по цивільних: Боррель про російську атаку на Чернігів
Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив російський ракетний удар по центру Чернігова, в результаті якого постраждали принаймні 148 осіб.
«Рішуче засуджуємо черговий боягузливий і навмисний російський удар по Чернігову, спрямований на університет і театр, в результаті якого загинуло щонайменше 7 мирних жителів, у тому числі дітей, і ще багато отримали поранення», - написав Боррель на своїй сторінці в мережі Х.
Нескінченним терором назвав російську атаку на Чернігів естонський президент Алар Каріс і пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.
«Терор Росії нескінченний. Приголомшлива жорстокість у Чернігові. Бомбардування цивільних будівель не лише нелюдяно, це також є воєнним злочином. Усі злочинці постануть перед судом! Естонія не втомиться підтримувати Україну», - написав Каріс в мережі Х.
Як повідомляв раніше Голос Америки, атаку росіян на центр Чернігова засудив і Державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця зараз з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав Блінкен на своїй сторінці у мережі Х.
Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, до якої Росія опустилася, і мають зупинитися, написала на своїй сторінці у мережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Як повідомляв раніше Голос Америки, з осудом атаки виступила і гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.
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