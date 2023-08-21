Що означає для Росії провал місії на Місяць

Reuters. Перший за майже пів століття космічний запуск, що Росія провела до Місяця зазнав невдачі після того, як космічний корабель «Луна-25» вийшов з-під контролю та врізався в місячну поверхню.

Наводимо подробиці про місію та те, що може означати її провал.

ЛУНА-25

Перша російська місія на Місяць після того, як радянський апарат "Луна-24" повернувся зі зразками з Місяця в 1976 році.

Ракета "Союз 2.1" з кораблем "Луна-25" стартувала з космодрому "Східний", що в 3450 милях (5550 км) на схід від Москви о 2:11 ночі за московським часом 11 серпня.

Трохи більше ніж через годину посадковий модуль вийшов з орбіти Землі в напрямку до Місяця.

Він вийшов на орбіту Місяця 16 серпня і мав здійснити м’яку посадку в понеділок.

«ПОЗАШТАТНА СИТУАЦІЯ»

Російська державна космічна корпорація «Роскосмос» заявила, що в суботу об 11:10 GMT про виникнення «позаштатної ситуації», коли керуючі польотом намагалося перевести корабель на передпосадкову орбіту.

Керуючі втратили зв’язок із апаратом об 11:57 GMT у суботу.

"Апарат перемістився на непередбачувану орбіту і припинив існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця", - йдеться в заяві Роскосмосу.

У ній сказано, що спеціальна комісія з'ясовує, чому запуск не вдався.

ЩО ОЗНАЧАЄ НЕВДАЧА ДЛЯ РОСІЇ?

Невдача престижної місії підкреслює занепад космічної потуги Росії з часів слави холодної війни, коли Москва першою запустила супутник на орбіту Землі – Супутник 1 у 1957 році, а радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла у космос у 1961 році.

Росія не проводила запусків на Місяць після запуску "Луни-24" у 1976 році, коли Леонід Брежнєв правив Кремлем.

За словами російських космонавтів, "Луна-25" повинна була здійснити м'яку посадку на південний полюс Місяця 21 серпня.

Невдача також підкреслює тиск на 2-трильйонну російську економіку, яка поки витримує те, що Захід називає найсуворішими санкціями, які будь-коли запроваджувалися.

Захід каже, що санкції послабили російську економіку, особливо галузь високих технологій, яка часто залежить від імпорту.

Президент Путін каже, що російська економіка демонструє надзвичайну силу. Протягом останніх трьох десятиліть Росія планувала різні місії на Місяць, які відкладались на тлі хаосу розпаду Радянського Союзу в 1991 році та наступних економічних і політичних потрясінь.

Провал місії «Фобос-Ґрунт» у 2011 році до одного із супутників Марса підкреслив проблеми, з якими зіткнулася російська космічна програма: він не зміг навіть вийти з орбіти Землі та впав і розбився у Тихому океані у 2012 році.

Зрештою, на початку 2010-х Росія зупинилася на ідеї місії "Луна-25" до південного полюса Місяця.