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WP: Росія наймала осіб через інтернет, щоб зривати поставки зброї з Польщі до України, каже польська розвідка
Польська розвідка вважає, що російське ГРУ наймало оперативників через рекламу онлайн, щоб зривати поставки зброї з Польщі до України, пише Washington Post.
Росія намагалась залучити простих людей через інтернет, розміщуючи оголошення російською мовою в мережі Telegram в Польщі, якою активно користуються українські біженці в країні, пише видання з посиланням на дані польських посадовців, підтверджені також і розвідувальною службою США.
Завдання, які давали через інтернет підозрювані російські оперативники, спочатку включали розміщення листівок російської пропаганди за невелику винагороду, згодом, розміщення камер та пристроїв слідкування в портах та на вантажах військового призначення, а, зрештою і зрив поставок, зазначає видання.
Хоча цю мережу було виявлено, загроза залишається, сказав польський слідчий виданню. "Російські шпигунські служби продовжують активно діяти в Польщі" і "намагатимуться усунути скоєні ними помилки".
WP звернувся за коментарем до російського уряду, але не отримав реакції.
Раніше цього місяця польські правоохоронці заарештували двох росіян за поширення пропаганди від імені "Групи Вагнера" - об'єднання російських бойовиків. Їм висунули звинувачення у шпигунстві. Підозрювані розклеїли близько 300 листівок провагнерівської пропаганди у Кракові та Варшаві. Хоча загалом у них виявили близько 3 тисяч таких листівок, повідомляє прес-служба міністра.
Підозрювані, яких затримали, названі Олексієм Т. та Андрієм Г., повинні були отримати за свою роботу оплату від російської влади, повідомляє прес-служба міністерства.
За останні місяці Польща заарештувала 22 людини, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії чи Білорусі. Варшава розглядає такі дії як частину гібридної війни проти Польщі через її підтримку України у війні проти російської агресії.
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Москва хоче зробити з Чорного моря "російське озеро". Експерти радять, як цього не допустити
У п’ятницю, 18 серпня, про успішне прибуття корабля з Одеси до турецького порту в Мармуровому морі повідомили усі головні міжнародні агентства.
Подія, на яку не звернули б жодної уваги ще два роки тому, до російської широкомасштабної агресії, нині для України може стати, за словами президента України Володимира Зеленського, першим «важливим кроком до відновлення вільного судноплавства у Чорному морі» та прориву морської блокади, яку Росія встановила для її Чорноморських та Азовських портів.
«Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин», – твітує президент Зеленський.
Цивільне німецько-китайське вантажне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, яке було заблоковане в Одеському порту з лютого 2022 року, використало «гуманітарний коридор», який Україна запропонувала для проходження в її порти. Як сподіваються в Україні, спочатку ним зможе скористатися та жменька кораблів, що застрягли в українських портах з початку російської агресії, а потім – ті, що наважаться знехтувати російськими погрозами і відновити чорноморську торгівлю з Україною, що до війни становила 2/3 українського експорту.
Чому Україні потрібно розблокувати порти, а не лише відновити зерновий експорт?
Понад третину з цієї торгівлі становили українські зернові, говорить у розмові з англомовною службою Голосу Америки Дмитро Барінов, заступник голови Адміністрації морських портів України (АМПУ), державної компанії, що до війни керувала українськими портами в Азовському та Чорному морях.
«Понад 50 мільйонів тонн становили агровантажі – зернові, кукурудза, рапс, соняшникова олія та соняшник. Весь час Україна збільшувала ці показники, і для нас це було дуже важливо, бо Україна є серед лідерів сільськогосподарського виробництва у світі. Наші фермери до війни планували вийти на 100 мільйонів, і це би дало можливість експорту близько 80 мільйонів тонн продукції на рік», – пояснює український посадовець.
Для порівняння, за рік чинності Чорноморської зернової угоди, що дозволила вивіз зернових, і була укладена за посередництва ООН і Туреччини, Україна змогла експортувати лише близько 32 мільйонів тонн своєї зернової продукції.
Нині ООН, Туреччина та адміністрація президента США Джо Байдена працюють над тим, щоб переконати Росію повернутися до зернової угоди. Але ця угода, хоча і відкривала українські порти для сільськогосподарської продукції, фактично накладала торгове ембарго на українську чорноморську торгівлю та ще і зробила це «під егідою ООН», вважають експерти з Польського інституту міжнародних відносин.
Деякі міжнародні аналітики також вважають, що Україна та її західні партнери не мають намагатися відновити чинність зернової угоди, а натомість – мають відновити вільне судноплавство у Чорному морі. І успішне проходження українським «гуманітарним коридором» першого корабля, на їхню думку, вказує, яким напрямком Україні та її партнерам потрібно просуватися далі.
«Цілком зрозуміло, що Україна має продовжити цей односторонній так званий «гуманітарний коридор» для кораблів через Чорне море за підтримки літаків спостереження НАТО чи західних союзників чи дружніх сусідніх країн, а також, якщо буде потреба, озброєного супроводу», – говорить в інтерв’ю телеканалу BBC Майкл Боцюрків, експерт Атлантичної ради, колишній речник місії ОБСЄ в Україні.
З огляду на те, що багато оглядачів вважають показовим інцидент з турецьким кораблем, який російські військові цього тижня зупинили та обшукали у міжнародних водах неподалік Туреччини, Боцюрків каже, що ризики реального нападу на торгові судна «дуже великі». Тому важливо мати і охорону і підтримку страхових компаній, щоб судновласники та команди почувалися безпечніше у Чорному морі.
Інша дослідниця з Атлантичної ради, Мелінда Герінг вважає, що потрібно не допустити, щоб Москва «перетворила Чорне море, яке поділяють сім країн, на російське озеро». Герінг наводить слова колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі Бена Годжеса, який каже, що «майбутнє Заходу може вирішуватися у Чорному морі», але Вашингтон не готовий включитися в гру.
«Не можна помилятися в намірах Росії. Москва сповнена рішучості перекрити Україні доступ до світових ринків і прагне утвердити власне панування над усім Чорноморським регіоном. Протягом останніх кількох тижнів російські війська завдавали авіаударів по зерносховищах у головному портовому місті України Одесі, а також по портах на річці Дунай, які є найважливішим альтернативним експортним маршрутом України. Одна з цих атак на Дунаї була небезпечно близька до члена НАТО Румунії», – каже Герінґ у публікації Атлантичної ради.
На думку дослідниці, навіть якщо Вашингтон не готовий погодитись на те, щоб кораблі країн НАТО супроводжували, чи охороняли цивільні торгові судна, він може зробити багато для того, щоб український «гуманітарний коридор» запрацював надійно.
Захистити українські порти, збільшити ризики для російських
Герінґ пропонує посилити захист для українських портів та збільшити ризики для російських. На її думку, потрібно з одного боку, розвивати протиповітряну оборону навколо Одеси та інших портових міст для захисту від російських ракет. А з іншого, надати Києву протикорабельні ракети, «щоб Україна могла націлити на контрольовані Росією чорноморські порти на українській території, включаючи Крим».
Це, на її думку, «мало б бажаний побічний ефект у вигляді підвищення вартості міжнародного страхування для російських суден». Україна нещодавно зробила кілька кроків, які б мали підвищити ризики для російської торгівлі – за допомогою морських безпілотників Київ влучив у військовий корабель поблизу Новоросійського порту та у танкер, що був біля берегів Криму.
«Українські військові могли б зробити набагато більше, маючи достатній запас протикорабельних ракет», – вважає Герінґ.
США та ЄС можуть допомогти українським аграріям
На думку Герінг, важливо допомогти українським зернотрейдерам покрити збитки від майбутніх страйків, до чого могли б долучитися американські фінансові інституції з розвитку. Також Європейський Союз міг би посприяти пом’якшенню позицій деяких свої країн-членів щодо заборони на українське зерно, яку запровадили п’ять країн Європейського Союзу, чиї фермери відчувають загрозу через дешевший експорт з України.
ЄС також міг би прискорити модернізацію порту в грецькому порту Александруполіс, де можна було б зберігати до 200 000 тонн експортованого зерна на місяць. Україна могла б відправляти туди зерно через Болгарію та Румунію, каже Герінґ.
Про те, що партнери готові підтримати український експорт зерна, сказав у п’ятницю прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Він заявив, що сподівається, що 60 відсотків українського зернового експорту буде проходити через Румунію. Він сказав, що українське зерно може проходити транзитом через румунський чорноморський порт Констанца.
Але ці кроки, на думку Мелінду Герінґ, є лише тимчасовим полегшенням, але не вирішенням проблеми. Бо те, що Росія заблокує українські чорноморські порти, було зрозуміло заздалегідь, але США та Європейський Союз не виробили стратегії, як цьому протидіяти. Також, каже вона, вони «чомусь не спланували заздалегідь або не передбачили, що Москва матиме нахабство атакувати альтернативний дунайський шлях».
Але вашингтонська дослідниця зауважує, що ці помилки ще можна виправити, бо нещодавно у Конгресі було зареєстровано законопроект, який передбачає створення чорноморської стратегії.
Вона каже, що запропоноване законодавство проходить розгляд у Комітеті із закордонних справ Сенату США. Це однак, не означає, що його обов’язково ухвалять. Герінґ сподівається, адміністрація Байдена зуміє домовитися з цього приводу з провідними республіканцями. Бо Україна не має часу на довгі дебати.
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- Голос Америки
NYT: Півмільйона військових загинуло чи отримало поранення в ході війни РФ проти України
Загалом кількість поранених військових як з боку Росії, так і з боку України наближається до п'ятисот тисяч. Такими оцінками з посиланням на дані посадовців США поділилось американське видання New York Times.
Кількість жертв серед росіян значно вище, згідно з оцінками США, на які посилається видання. 120 000 російських військових загинуло, а від 170 000 до 180 000 зазнало поранень.
З українського боку загинуло 70 000, а кількість поранених сягнула від 100 000 до 120 000, йдеться в статті.
Україна не публікує кількість жертв серед військових, а до даних з російського боку немає широкої довіри.
У виданні зазначають - кількість жертв зросла цього року на тлі ескалації бойових дій на сході України.
Три місяці тому Україна розпочала контрнаступ. Коментуючи оцінки українського контрнаступу у ЗМІ, в Білому домі наголосили: ситуація залишається непередбачуваною, а США продовжать допомагати Україні захищатись від загарбницької війни Росії.
"Ми робимо все, що можемо, щоб підтримати Україну у її контрнаступі. Ми не збираємося перешкоджати результату. Ми не будемо прогнозувати, що станеться, бо ця війна була і залишається непередбачуваною по своїй суті", - заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси в п'ятницю.
"Я вірю та впевнений у спроможностях та особливо в хоробрості українських бійців, щоб продовжувати просування на полі бою", - додав він.
Байден зустрічається з азійськими союзниками на саміті в Кемп-Девіді
Гірський парк Катоктін, де розташовано резиденцію президента США в Кемп-Девіді, знову стає місцем проведення історичної події в міжнародній дипломатії — зміцнення тристороннього альянсу між США та двома головними азіатськими союзниками, Японією та Південною Кореєю, спрямованого на те, щоб посилити стримування Північної Кореї та Китаю.
Метою п’ятничного саміту, організованого президентом США Джо Байденом, є «закріпити тристоронню взаємодію», включаючи зобов’язання Вашингтона, Токіо та Сеула створити тристоронню «гарячу лінію» та проводити консультації один з одним під час регіональної кризи», — повідомив посадовець США журналістам на брифінгу в четвер. Посадовець говорив на умовах анонімності, як це прийнято при обговоренні питань зовнішньої політики та безпеки.
Три країни візьмуть на себе зобов’язання, що у випадку непередбачуваної чи загрозливої ситуації в регіоні, вони проведуть негайні консультації, обміняються розвідувальними даними та узгодять політичні дії одна з одною, сказав другий високопоставлений чиновник адміністрації на тому ж брифінгу.
«Саміт прагне закріпити той факт, що ми маємо спільне взаємопов’язане середовище безпеки, – сказав посадовець. - Загроза для будь-кого з нас, фундаментально становить загрозу для всіх нас».
Другий чиновник наполягав, що ця обіцянка не є військовим альянсом чи зобов’язанням щодо колективної оборони, як це назвали Китай і Північна Корея. Пхеньян і Пекін назвали Кемп-Девідський саміт спробою Вашингтона створити «міні-НАТО» в Азії.
Кризові консультації - ще один захід тристоронньої оборонної співпраці, що включає регулярні військові навчання, пуски балістичних ракет, а також розширення співпраці в галузі економічної безпеки — зміцнення каналів постачання напівпровідників, розвиток кібербезпеки та технологій штучного інтелекту. Три країни також мають намір ухвалити «Кемп-Девідські принципи», низку цінностей і норм миру та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Результативність п’ятничного саміту залежить від того, наскільки потеплішали відносини між Південною Кореєю та Японією, її колишнім окупантом, після місяців дипломатії між урядами Юна та Кісіди, спрямовані на те, щоб відкинути складну історію та взаємну недовіру, щоб протистояти нагальним викликам в сфері безпеки.
«Корея та Японія поділяють універсальні цінності та переслідують спільні інтереси», — сказав президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на початку цього тижня у промові з нагоди 78-ї річниці звільнення Кореї від 35-річного колоніального панування Японії, яке закінчилося в 1945 році.
Страховка від розвороту у відносинах
За ініціативою США закріпити співпрацю стоїть необхідність застрахуватися від ризику розриву, якщо наступниками Юна, Кісіди чи Байдена на посадах не стануть однодумці.
За словами Карла Фрідхоффа, дослідника Азії Чиказької ради з глобальних справ, до кінця терміну повноважень Юна залишилося більше трьох років, і він також прагне незмінності політики. «До його відходу з посади, таку зустріч сприйматимуть як нормальну частину корейсько-японських відносин», — сказав він «Голосу Америки».
Координація задля стримування Північної Кореї та Китаю є способом отримати внутрішню політичну підтримку в Сеулі та Токіо.
«Це політично прийнятні та справді необхідні механізми, які не повинні викликати політичній спротив, — сказала Шихоко Гото, виконувачка обов’язків директора азійської програми Центру Вудро Вільсона. - Японія та Корея визнають, що індо-тихоокеанський ландшафт дуже неспокійний».
Представники адміністрації не уточнюють, чи тристоронні консультації з регіональної кризи відбудуться через події у Тайванській протоці.
Хоча Вашингтон може допускати спільну відповідь на атаку з боку Пекіна в довгостроковій перспективі, Південна Корея має дещо іншу точку зору щодо загрози Китаю, сказав Джеффрі Горнунг, старший політолог, який спеціалізується на питаннях Безпеки Східної Азії в корпорації RAND.
«Враховуючи те, що Японії та Кореї було важко співпрацювати з більшості питань, варто почати із спільного інтересу, а саме Північної Кореї, — сказав він Голосу Америки. - І, можливо, у майбутньому розширити це».
Південна Корея вже заявила про готовність розширити тристоронню відповідь.
Кім Те Хьо, головний заступник радника Кореї з національної безпеки, заявив журналістам у Сеулі в четвер, що співпраця буде розвиватися від зосередження на загрозі Північної Кореї до більш всеосяжного, спрямованого на побудову «свободи, миру та процвітання в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні».
Майбутні саміти
Лідери візьмуть на себе зобов’язання «збиратися щороку», а також щоб майбутні лідери не відступили від зобов’язань, взятих у Кемп-Девіді, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.
Існує занепокоєння, що американські обіцянки про співпрацю можуть бути скасовані, якщо Дональда Трампа знову оберуть у 2024 році.
Згідно зі своєю доктриною «Америка перш за все» під час свого президентства Трамп вивів США з різних міжнародних договорів і регіональних зобов’язань. Колишній президент також запам’ятався своїми поганими стосунками з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, якому він одного разу погрожував «вогнем і люттю», але пізніше сказав, що «закохався».
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