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Міненерго: Україна не домовлятиметься з РФ про продовження транзиту газу
Після завершення контракту на транзит газу з Росією Україна не вестиме перемовини про його продовження, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.
Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу до Європи через територію України, закінчується наступного року, і його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу, заявив міністр. Він додав, що Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією щодо можливого продовження транзиту. Галущенко висловив сподівання, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не потребуватиме російського газу взагалі.
"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", - заявив міністр. Він нагадав заяву єврокомісарки Кадри Сімсон про те, що Європа прагне взагалі позбутись російського газу.
Міністр також зауважив, що поки зарано прогнозувати, що станеться наступного року через непередбачувану агресивну політику Росії.
"Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", - додав Галущенко.
А от Україна вже цієї зими може відіграти значну роль в забезпеченні стабільності ринку газу в Європі, зазначив міністр. Попри війну, європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і цей тренд, на думку міністра, лише зростатиме.
"Я впевнений, що найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна - надійний партнер навіть під час війни. По-друге, це те, що Україна здатна гарантувати безпеку постачання для Європи, і це важливо", - додав міністр.
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- Voice America
- Катерина Лісунова
«Можна бути прихильником Трампа і підтримувати Україну». Консервативна група прагне переконати республіканців далі допомагати Україні
Нова організація у Вашингтоні витратить 2 мільйони доларів на рекламну кампанію, спрямовану на посилення підтримки України республіканськими законодавцями. Відповідний крок пов’язують із очікуваними дискусіями щодо видатків у Конгресі, які можуть поставити під загрозу подальше американське фінансування ініціатив на підтримку України.
"Республіканці за Україну", - це проєкт за яким стоїть більша організація "Defending Democracy Together". Його очолюють республіканська соціологиня Сара Лонгвелл та консервативний експерт, Білл Крістол.
Кампанія наберає обертів, оскільки підтримка подальшої допомоги США Україні слабшає серед усіх американських виборців, але особливо серед консервативних республіканців.
Група вже зібрала відеовідгуки понад 50-ти виборців-республіканців по всій країні, в яких вони описують причини для США продовжити підтримку України.
"Республіканці за Україну", використовуватимуть ці відео в серії рекламних оголошень, спрямованих на виборців Республіканської партії та на самих законодавців. Окремі рекламні ролики планують показати під час перших президентських дебатів Республіканської партії, 23-го серпня в місті Мілуокі, штат Вісконсин.
Створення «структури дозволу»
Джон Конвей, директор зі стратегій в команді "республіканці за Україну", розповідає Голосу Америки, що підтримка демократії за кордоном історично була основною цінністю Республіканської партії. За його словами, мета проєкту – донести голоси республіканських виборців, які досі вважають підтримку демократій важливою цінністю партії.
"Ми піднімаємо на поверхню голоси справжніх республіканців і консерваторів, які хочуть, щоб Сполучені Штати продовжували боротись за українську демократію, – каже Конвей і додає, - Ми збираємось використати звернення цих республіканців та консерваторів, щоб протистояти багатьом іншим гучним голосам в нинішній Республіканській партії, які хочуть дозволити українській демократії програти та готові до замирення Путіна в його війні в Україні".
Конвей каже, що під час майбутніх переговорів у Конгресі, щодо законопроєктів про витрати, його команда націлиться на республіканських законодавців, які можуть вплинути на рішення по Україні. Одночасно, його команда також намагається створити так звану "структуру дозволу", яка допоможе рядовим виборцям-республіканцям зрозуміти, що членство в партії та підтримка України не виключають одне одного.
"Демонстрація цих звернень, відео цих людей, подібних до них самих, це створює своєрідну структуру дозволу, де прийнятно бути членом Республіканської партії — можливо навіть бути прихильником Трампа з капелюхом MAGA — але все одно, підтримувати зусилля Сполучених Штатів по Україні", - пояснює Конвей Голосу Америки. (MAGA – Make America Great Again" – "Зробімо Америку знову велиикою" – гасло президентської кампанії Дональда Трампа, – ред.)
Байден просить Конгрес зберегти підтримку України на нинішньому рівні
Підтримка США для України, після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, включала військову, фінансову та гуманітарну допомогу. За даними Комітету Палати представників з нагляду та підзвітності, загалом ця підтримка склала понад 113 мільярдів доларів станом на зараз.
Нині аміністрація президента Джо Байдена заявляє, що має достатньо коштів, щоб продовжити підтримку України на нинішньому рівні ще кілька місяців. Минулого тижня Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткові 24 мільярди доларів, щоб зберегти аналогічну підтримку до 2025-го фінансового року включно.
Коли законодавці повернуться до Вашингтона після серпневої відпустки, у них буде час до кінця вересня, щоб узгодити законопроєкт по запиту Байдена на додаткові витрати. Саме наприкінці вересня завершується поточний фінансовий рік у США. В інакшому випадку, є ризик шатдауну. (Згідно із Законом про боротьбу з дефіцитом, федеральні агентства не можуть витрачати будь-які гроші без асигнування Конгресу. Якщо Конгресу не вдається прийняти законопроєктф про асигнування, федеральні агентства повинні припинити всі ненайнеобхідніші функції доти, доки Конгрес не ухвалить рішення, – ред.). Якщо спільне рішення не знайдуть, то рбота уряду може бути паралізована вже з 1-го жовтня.
Законодавці республіканської партії неоднорідні
Серед відомих діячів Республіканської партії існує широкий спектр позицій щодо подальшої підтримки України. Колишній президент Дональд Трамп, який зараз є фаворитом серед кандидатів у президенти від Республіканської партії, відмовився підтримати Україну під час інтерв’ю в травні. Раніше він називав вторгнення Путіна "геніальним".
Тим чамом лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, нещодавно підтвердив свою підтримку України, назвавши війну "найважливішою подією, яка зараз відбувається на міжнародному рівні". Про це Макконнелл сказав у інтерв’ю для видання Politico. Своєю чергою, Сенатор Ліндсі Грем, активний прихильник заявки України на вступ до НАТО, також продовжує висловлювати підтримку допомоги, яка надається Києву.
Однак інші республіканці в Сенаті, такі як Джош Гоулі від шатату Міссурі та Джей Ді Венс від Огайо, робили відверто скептичні заяви щодо подальшої допомоги Україні.
В Палаті представників, де республіканці зараз мають більшість, кількість законодавців, які виступають проти продовження фінансування України, є значною. Це означає, що ухвалити законопроєкт, який передбачатиме додаткове фінансування, без підтримки більшості демократів, буде важко.
Своєю чергою спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що він не буде виносити на голосування законопроєкт про додаткове фінансування для України. Це означає, що будь-яке фінансування для України може потрапити на розгляд Палати представників, лише якщо воно буде частиною більшого законопроєкту про видатки.
Загальна підтримка громадян зменшується
Підтримка американського населення щодо надання допомоги Україні була високою та двопартійною на початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак нині вона впала, оскільки війна затягнулася, а витрати зросли. На цьому тлі виявились також значні розбіжності між демократами та республіканцями.
Нещодавнє опитування, проведене CNN і дослідницькою компанією SSRS, показало, що 51% американців вважають, що США зробили достатньо для підтримки України, тоді як 48% вважають, що США повинні зробити більше. Те саме опитування показало - 55% американців, які вважають, що Конгрес має заблокувати додаткове фінансування для України. На противагу 45% американців, які вважають, що додаткове фінансування потрібно погодити.
Відмінності були продемонстровані також і в залежності від партійної прихильності респондентів. Серед тих, хто назвався республіканцем, 59% сказали, що США зробили достатньо для підтримки України. 71% із них сказали, що Конгрес має не пропустити додаткове фінансування.
Серед демократів лише 38% респондентів заявили, що США вже зробили достатньо, і стільки ж виступили за припинення фінансування для України.
Респонденти, які називали себе політично незалежними, навіть частіше виступали проти подальшої підтримки України: 56% сказали, що США вже зробили достатньо, а 55% виступають за блокування додаткового фінансування.
Громадська думка все іще «гнучка»
Попри останні опитування, змінити думку деяких республіканців все ще можливо, вважає Джон Конвей, директор зі стратегій в організації "Республіканці за Україну".
"Ми вважаємо, що станом на зараз громадська думка досі гнучка, — сказав він.
«Тож ми не готові відмовитися від боротьби. Ми вважаємо, що все ще є частина Республіканської партії — і це значна частина — яка погоджуєтьсяз цією позицією. Ми збираємося виконати важку роботу, щоб повернути людей назад до такої традиційної республіканської цінності як підтримка демократії в усьому світі», – каже експерт з політичних кампаній.
Дивіться також: "Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна", – держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Голос Америки
Мінфін США наклав санкції на три компанії, пов'язані з торгівлею зброї між Росією та Північною Кореєю
Міністерства фінансів США наклало санкції на три компанії, пов'язані з мережею, яка в ухилення від санкцій намагалася сприяти продажу зброї між Росією та Північною Кореєю, йдеться на сайті відомства. Обмеження запроваджуються проти компанії Verus, Defense Engineering і Versor S.R.O.
«Цей крок є частиною продовження стратегії США з виявлення, викриття та перешкоджання акторам із третіх країн, які прагнуть підтримати жорстоку війну Росії проти України. Оскільки Росія продовжує витрачати боєприпаси та втрачати важку техніку на полі бою, вона все частіше змушена звертатися до своїх небагатьох союзників, включаючи КНДР, щоб підтримувати неспровоковану війну в Україні. На сьогодні Міністерство фінансів застосувало санкції до сотень фізичних та юридичних осіб, причетних до обходу режиму міжнародних санкцій щодо Росії», - йдеться в заві Мінфіна.
«Сполучені Штати продовжують викорінювати незаконні фінансові мережі, які намагаються спрямувати підтримку з Північної Кореї до військової машини Росії», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон і додав, що разом із союзниками та партнерами США, як і раніше, віддані викриттю та припиненню торгівлі зброєю, яка лежить в основі жорстокої війни Путіна в Україні.
Всі три компанії, проти яких запровадили санкції, пов’язують з громадянином Словаччини Аштом Мкртичевим - він є президентом Versor, засновником і власником Verus, а також директором Defense Engineering. США запровадили проти нього санкції 30 березня 2023 року за спроби сприяти угодам зі зброєю між Росією та КНДР. Як повідомляють в Мінфіні США, в ході переговорів з офіційними особами КНДР і Росії Мкртичев організував потенційні плани передачі до Росії понад двох десятків видів зброї та боєприпасів в обмін на низку товарів, включаючи сировину та товари, до КНДР.
«Допомога, яку Росія отримує від КНДР чи будь-якої іншої країни, лише подовжує несправедливу та неспровоковану війну в Україні», - напередодні заявила заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх.
Відповідаючи на запитання про співпрацю Росії та КНДР, речниця Міністерства оборони США сказала, що Вашингтон виступає проти військової співпраці з Росією будь-яких країн.
«Ми вже говорили про наші побоювання щодо засобів, які надають Росії інші країни. Ми не заохочуємо цього. Що важливо - ми продовжимо підтримку України, як сказав президент на стільки, на скільки це буде потрібно», - наголосила Сінгх.
Як раніше повідомляв Голос Америки, за розвідданими Сполучених Штатів, Росія намагається розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї партію снарядів для використання у війні проти України.
- Голос Америки
Китайський міністр оборони почав візит у Мінськ на тлі закликів Заходу до Пекіна тиснути на Кремль
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу перебуває у Мінську 16-18 серпня, де він вже зустрівся із своїм білоруським колегою Віктором Хрєніним для обговорення «двосторонньої військової співпраці у сферах взаємного інтересу», повідомляє Білоруське Телеграфне Агентство.
Візит до Білорусі відбувається після того, як китайський міністр відвідав Росію. Виступаючи на Московській конференції з міжнародної безпеки 15 серпня, він, зокрема, застеріг США і захід від «гри з вогнем» і спроб «використати Тайвань для стримування Китаю», повідомляє CNN.
Такий візит підтримки на тлі міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції Росії та Білорусі має показати незмінність близьких зв’язків Китаю з Росією і підкреслити глибину військової співпраці. «Друзі без обмежень» Китай і Росія і надалі продовжать узгоджувати свою політику у спробах протистояти очолюваному США і заходом ліберально-демократичному світовому порядку, хоч це і веде до неабияких економічних та репутаційних витрат, зауважує AP.
Як повідомляв Голос Америки, для Лі, який перебуває під санкціями США з 2018 року за співпрацю з російськими виробниками зброї, це вже другий візит до Росії з часу його призначення на посаду у березні 2023 року, і перший візит до Білорусі.
Путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я планую переконувати, що Китай повинен говорити [більш рішуче]Ларс Локке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії
Візит китайського міністра відбувається на тлі нових закликів з боку західних лідерів до Пекіна зайняти більш тверду позицію щодо Росії у питанні війни проти України.
Зокрема, міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив у середу у Шанхаї агентству Reuters: «Путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я планую переконувати, що Китай повинен говорити [рішучіше]».
Китай офіційно займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, і, як повідомляв раніше Голос Америки, деякі аналітики вважають це «великим досягненням української дипломатії».
Безпосередню участь китайських представників у конференції в Саудівській Аравії для обговорення українського плану миру також було позитивно оцінено в Україні і на Заході. Зокрема, як повідомляв Голос Америки, професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає збереження нейтральності Китаю великим досягненням української дипломатії.
Водночас Китай неодноразово заявляв, що дії західних країн сприяють подовженню конфлікту в Україні, повторюючи таким чином російську риторику.
При цьому Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликали Китай засудити війну, а також усіляко застерігали від прямої підтримки Росії.
Як пише CNN, аналітики вважають, що Китай ретельно вивчає реакцію заходу на війну Росії проти України з метою зрозуміти можливу відповідь західних країн на будь-яке потенційне майбутнє вторгнення на Тайвань, який Китай відкрито вважає своєю провінцією, формально відкидаючи незалежність острова.
- Голос Америки
Ексагент ФБР визнав провину у порушенні санкцій проти Росії і у відмиванні грошей, отриманих від наближеного до Путіна олігарха Дерипаски
Агент ФБР, якому було доручено вести розслідування проти російських олігархів, визнав себе винним у відмиванні грошей, отриманих від Олега Дерипаски в обмін на розслідування проти його конкурентів. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на Міністерство юстиції у вівторок.
Чарльз Макгонігал, колишній спеціальний агент ФБР, керував відділом контррозвідки ФБР у Нью-Йорку та вів розслідування щодо російських олігархів, щоб визначити, чи можуть вони підпадати під санкції США.
«Чарльз Макгонігал порушив свою присягу захищати Конституцію та не виконав свого обов’язку захищати американський народ через власну жадібність, працюючи на російського олігарха, який перебуває під санкціями», — сказала Сюзанна Тернер, помічниця директора Відділу контррозвідки ФБР.
За даними федеральних прокурорів, Макгонігал отримав від Олега Дерипаски, статки якого складають понад 3 мільярди доларів, 17,5 тисяч доларів. Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року і вважається одним із найближчих довірених осіб Путіна. Санкції були введені у зв’язку з незаконною спробою анексії Криму у 2014 році. Велика Британія ввела санкції проти Дерипаски у 2022 році у зв’язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Міністерство юстиції заявило, що в обмін на гроші Макгонігал провів розслідування проти олігарха-конкурента на прохання Дерипаски. Кошти надійшли з Газпром банку в Росії на Кіпр, відтак на банківський рахунок компанії в Нью-Джерсі, а потім - на приватний рахунок Макгонігал.
Як повідомляє канал MSNBC, Макгонігал визнав, що брав гроші від Дерипаски, щоб зібрати з відкритих джерел принизливу інформацію про його конкурента Володимира Потаніна і міг отримати понад 650 000 доларів, якби він успішно знайшов і оприлюднив інформацію про приховані активи Потаніна на 500 мільйонів доларів. Потанін, віцепрем'єр-міністр часів президентства Бориса Єльцина в 1990-х роках, мав кілька широковідомих бізнес-суперечок з Дерипаскою. У 2022 році уряд США ввів проти нього санкції.
Макконігал заявив, що «глибоко розкаюється», бере на себе «повну відповідальність» і ніколи не збирався завдати шкоди США, ФБР або його родині.
«Після свого перебування на посаді високопоставленого чиновника ФБР, який наглядав і брав участь у розслідуваннях російських олігархів, Чарльз Макгонігал тепер визнав, що він погодився ухилитися від санкцій США, надаючи послуги одному з цих олігархів, Олегу Дерипасці», — заявив федеральний прокурор Деміан Вільямс і додав, що його офіс «продовжуватиме притягувати до відповідальності тих, хто порушує санкції США заради власної фінансової вигоди».
Дерипаска також мав зв’язки з колишнім президентом Трампом через його колишнього старшого радника Пола Манафорта і був об'єктом розслідування Роберта Мюллера щодо кампанії Трампа у 2019 році. Розслідування виявило, що Манафорт нібито пропонував Дерипасці ексклюзивну інформацію про кампанію через посередника.
Вирок Макгонігал буде винесений 14 грудня з максимальним можливим ув'язненням до п'яти років. Він погодився повернути 17 з половиною тисяч доларів уряду США.
В матеріалі використані джерела The Hill та MSNBC.
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