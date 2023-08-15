Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад 300 мільйонів доларів

Швеція оголосила про черговий пакет військової підтримки для України на суму близько 315 мільйонів доларів, повідомляє канал CNN з посиланням на Міністерство оборони країни у вівторок.

До нього входять запасні частини для бойових протипіхотних машин, які Швеція надала Україні раніше.

«Серед іншого, Україна зробила запит на запасні частини для бойових машин CV90 і бойових машин CV122, які Швеція подарувала країні», — повідомили в міністерстві, додавши, що уряд тепер реагує на цю потребу і надає запасні частини та екстрені засоби на суму у приблизно 102 мільйонів доларів.

За даними міністерства, до цього нового пакету також будуть включені транспортні засоби, вантажі на випадок непередбачених ситуацій і обладнання для розмінування, яке можна використовувати протягом обмеженого часу, на суму трохи менше 200 мільйонів доларів.

Це вже 13-й пакет військової підтримки Швеції для України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Наприкінці липня західні ЗМІ повідомляли, що одна зі шведських машин постраждала під час боїв поблизу Кремінної на Донеччині.

Швеція, яка подала заявку на членство в НАТО після російського широкомасштабного вторгнення 2022 рооку, є однією з найактивніших учасниць коаліції з надання Україні зброї для протидії російській агресії.

Рівень підтримки України серед насленя Швеції, згідно з опитуваннями, є одним з найвищих в Європі.