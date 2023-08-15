Трьох болгарських громадян в Британії звинувачують у шпигунстві на користь Росії

У Великій Британії повідомлено про звинувачення трьох осіб: двох чоловіків і однієї жінки, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Британський суспільний мовник Бі-Бі-Сі повідомляє, що підозрюваних громадян Болгарії затримали в лютому в межах того, що названо великим розслідуванням загрози національній безпеці.

Лондонська поліція, яка також розслідує справи пов’язані зі шпіонажем, не коментує новину, але в повідомленні стверджується, що на січень вже призначено початок судового розгляду.

Бі-Бі-Сі стверджує, що трьох підозрюваних також звинувачено у використанні фальшивих паспортів та інших документів.

Подано імена тих осіб: Орлін Русєв, Бізер Джамбазов і Катрін Іванова, які жили в Британії з 2009 року.

Наразі невідомо, в чому саме полягала їхня підозрювана співпраця з російськими службами безпеки і невідомо, чи визнають вони себе винними.

У березні в Польщі повідомили про арешти принаймні шести осіб підозрюваних в шпигунстві на користь Росії зокрема для саботажу постачань міжнародної військової допомоги Україні.

Велика Британія має сумнозвісні випадки небезпечної діяльності російських спецслужб зокрема отруєння 2018 року при спробі вбивства колишнього агента КҐБ Сергія Скрипаля в Солсбері з застосуванням нервово-паралітичної отрути.

Скрипаль та його донька вижили і також вижив отруєний після відвідання їхнього помешкання службовець місцевої поліції, але згодом померла, випадково натрапивши на отруту, мешканка сусіднього містечка.

Британський уряд тоді заявив, що слідство виявило причетність до подій у Солсбері агентів російської військової розвідки.

2006 року дві особи, яких британське розслідування пов’язало з російською державою, отруїли колишнього російського розвідника Олександра Литвиненка, застосувавши рідкісну радіоактивну отруту Полоній-210.