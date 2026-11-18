Президент США Дональд Трамп прибув до Китаю, де в четвер проведе тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і Владіміром Путіним. Законодавці США поділилися очікуваннями від зустрічі Трампа, Сі та Путіна. Демократка Мері Пелтола здобула перемогу на виборах до Сенату на Алясці. А Гакім Джеффріс був офіційно номінований на посаду спікера в новому скликанні Палати представників. Конгресмени-новачки взяли участь у традиційній лотереї офісів, у яких працюватимуть щонайменше два найближчі роки. Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.