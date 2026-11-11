США обвинувачують трьох чоловіків у підготовці нападу на британську авіабазу

Міністерство юстиції США висунуло нові обвинувачення у тероризмі трьом чоловікам, яких підозрюють у підготовці нападу на британську авіабазу, що використовується американськими військами для ударів по Ірану. Серед обвинувачених — чоловік, який, за версією слідства, намагався передавати закодовані повідомлення спільникам, перебуваючи у в'язниці в Нью-Йорку.

За словами прокурорів, Мохаммад Бакер Саад Давуд аль-Сааді, громадянин Ірану та Іраку, телефонував членам родини в Іраку, щоб спробувати передати інформацію, пов'язану з імовірною змовою у вересні щодо нападу на британську авіабазу RAF Fairford.

Аль-Сааді заарештували у травні та передали під варту США у зв'язку з іншими обвинуваченнями, зокрема в участі в координації, організації та поширенні пропаганди щодо нападів на американські об'єкти та об'єкти єврейських громад в Амстердамі, Парижі, Лондоні та Нью-Йорку.

Прокурори стверджують, що аль-Сааді є командиром угруповання "Катаїб Хезболла" та діяв спільно з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану (КВІР). США визнали обидві організації терористичними.

"Обвинувачені, зазначені в обвинувальному акті, нібито підтримували дві іноземні терористичні організації, а аль-Сааді, за твердженням слідства, координував дії зі своїми спільниками за кілька днів до спроби здійснення терористичного нападу, — заявив генеральний прокурор США Тодд Бланш. — Міністерство юстиції й надалі ліквідовуватиме терористичні мережі та захищатиме американський народ від терористичних організацій".

В обвинувальному акті, оприлюдненому у вівторок, зазначається, що аль-Сааді підтримував зв'язок із високопосадовцями КВІР і тісно співпрацював із колишнім командувачем КВІР Касемом Сулеймані, а також колишнім лідером "Катаїб Хезболли" Абу Махді аль-Мухандісом. Обидва загинули внаслідок американських ударів у 2020 році. За словами прокурорів, аль-Сааді прагнув помститися за їхню загибель, зокрема закликав до нападів на американських посадовців.

Серед обвинувачених також Мохсен Мохаджері, громадянин Ірану, та Мохаммад Алі аль-Хасані, громадянин Іраку.

За словами прокурорів, аль-Хасані координував дії з особами, які стежили за периметром авіабази RAF Fairford, а також забезпечував придбання фургонів і бочок із пальним для підготовки нападу. Він також підтримував зв'язок із людьми, які доправили фургони до авіабази в ніч, коли поліція заарештувала п'ятьох осіб і виявила три фургони та певну кількість бензину, повідомили прокурори.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив у перші дні після арештів, що Іран, "з високою ймовірністю", стояв за спробою нападу на авіабазу. Іран відкинув ці звинувачення.

Британська поліція з боротьби з тероризмом загалом заарештувала сімох осіб у зв'язку з цим інцидентом. Згодом усіх їх звільнили під заставу, однак двох згодом заарештували повторно.