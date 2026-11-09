США пропонують гарантії безпеки для України за аналогом статей 4 і 5 НАТО – посадовець

США запропонували Росії обговорити гарантії безпеки для України, подібні до тих, які передбачають статті 4 і 5 у договорі НАТО, але остаточне рішення щодо американських зобов'язань у переговорах щодо завершення війни ухвалюватиме президент США Дональд Трамп.

Про це заявив американський посадовець на брифінгу з журналістами щодо переговорів в Абу-Дабі.

За його словами, США також обговорюють можливість, щоб НАТО надало Україні аналогічні гарантії. Така система безпеки могла б стати частиною ширших домовленостей для забезпечення тривалого миру.

"Те, що вони могли б отримали, фактично було б дуже схожим на НАТО", – сказав посадовець, уточнивши, що для цього ще потрібно узгодити низку інших механізмів.

За його словами, США бачать реальне бажання Росії закінчити війну. А щодо територіальних дискусій, він додав, що у приватних розмовах у Росія, і Україна демонструють гнучкість щодо територіальних претензій.

Посадовець наголосив, що президент Трамп не хоче поспішати з укладенням невигідної угоди, а прагне створити довготривалу систему.

Надання гарантій безпеки з боку США, каже посадовець, мають обговорити президенти США та України. Зеленський має попросити у Трампа про ці гаратнії, а Трамп – погодитися на це.

"Гнучність" у територіальних питаннях

Посадовець сказав, публічно позиції сторін залишаються незмінними: Росія вимагає всю Донецьку область, а Україна наполягає на збереженні контролю за нинішньою лінією зіткнення.

Однак у приватних обговореннях, каже він, обидві сторони демонстрували певну гнучкість.

"Обидві сторони в приватних розмовах продемонстрували певну гнучкість, тож ми розпочнемо обговорення того, як це може виглядати, які умови необхідні для досягнення цього. Але, знову ж таки, на мою думку, жодна зі сторін не вирішуватиме питання Донецька чи (інших) територіальних питань, доки не стане зрозумілою архітектура безпеки після завершення війни", - зазначили у Білому домі.

Посадовець додав, що сторони мають обговорити сім-вісім невирішених питань, пов'язаних із війною, але не всі ці питання обговорюватимуться в Абу-Дабі.

Мета нинішніх переговорів, сказав він, "уточнити позицію кожної сторони, визначити розбіжності, які залишилися, встановити рамки, які дозволять командам переговорників повернутися до своїх лідерів з чітким розумінням рішень, необхідних для досягнення угоди".

І Київ, і Москва лишаються скептично налаштованими щодо намірів іншої сторони, каже посадовець, але США зараз бачать "обнадійливі ознаки", щоб знайти спільні точки зору.

США хочуть залучити Європу до переговорів із Росією

У Білому домі сказали, що США намагаються перейти від тристороннього формату переговорів (Україна-США-Росія) до ширшого багатостороннього формату, залучивши європейських партнерів.

За словами посадовця, Україна, Європа та США підтримують таку ідею, і Вашингтон намагатиметься переконати у цьому Росію. За словами американського посадовця, Росія виступає проти залучення європейців до переговорів, оскільки вважає, що саме вони свого часу зірвали стамбульські домовленості.

США наразі обговорюють із партнерами можливість відновлення роботи Ради "Росія–НАТО":

"Сподіваємося, це стане невід’ємною частиною процесу. Проте ми прагнемо знайти спосіб зробити цей механізм надійнішим. Ми хочемо відновити його роботу, але нам конче необхідні інструменти для комунікації, деескалації та врегулювання майбутніх конфліктів", - зазначив посадовець.

Будь-які нові домовленості, додав він, мають поважати національний суверенітет і незалежність в ухваленні рішень, а НАТО має лишатися центральним елементом колективної оборони Європи.

"Реальне бажання" Росії завершити війну

Коментуючи перспективи мирної угоди, у Білому домі сказали, що вперше відчувають "реальне бажання" Росії завершити війну.

"Вперше складається враження, що з російського боку є реальне бажання завершити війну", – сказав посадовець.

"Є багато недовіри між сторонами, багато гніву та болю, але я справді вважаю, що обидві сторони хотіли б довести цю справу до кінця. Питання в тому, як і на яких умовах", – додав він.

У Вашингтоні зараз обговорюють можливість нових візитів до України та до Росії, та конкретні терміни залежатимуть від результатів переговорів в Абу-Дабі, сказав співрозмовник.

Санкції проти Росії, як припускає посадовець, з часом можуть стати інструментом стимулювання Москви дотримуватися майбутньої угоди. Їх можуть поступово послаблювати, абр у випадку порушень домовленостей, запроваджувати знову.

Післявоєнна Україна

Посадовець також розмовів, що окремо, поза домовленостями про звершення війни, США та європейські країни працюють над планом післявоєнної безпеки й економічного відновлення країни.

Зокрема, серед тем обговорення - необхідна чисельності української армії, вартість її утримання, фінансові можливості України й міжнародних партнерів.

Представник Білого дому наголосив на необхідності реформ в Україні, зокрема у сфері боротьби з корупцією. Цим, за його словами, займається Світовий банк: "Світовий банк очолює напрям роботи, присвячений визначенню того, які саме реформи потрібні Україні, — і це стало значною частиною наших дискусій", - сказав він.

На запитання журналістів, чи можлива угода про завершення війни вже до кінця цього року, посадовець не назвав жодної дати, натомість сказав, що все залежатиме від результатів переговорів у найближчі два дні.

Переговори між США, Україною та Росією заплановані на 10-11 листопада у столиці Саудівської Аравії Абу-Дабі. Представники кількох європейських країн також будуть присутні в Абу-Дабі.

Росія не підтвердила присутність європейських на переговорах з Україною та США. Раніше у мережі Х Джаред Кушнер заявляв, що зустріч із європейцями відбудеться перед тристоронньою зустріччю з росіянами.



