Кушнер пропонує залучити Росію до діалогу про безпеку Європи. Реакції Києва та Брюсселя

Представник президента США Джаред Кушнер заявив, що для досягнення миру в Україні необхідний прямий діалог між Росією та Європою щодо ширших безпекових домовленостей у Європі.

Про це Кушнер написав у мережі Х 9 листопада, напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії у столиці Саудівської Аравії Абу-Дабі.

"Досягнення всеосяжного та довготривалого врегулювання вимагатиме також прямого діалогу між Росією та нашими європейськими партнерами щодо ширших безпекових домовленостей, які їх стосуються", - написав Кушнер.

Представник президента США висловив сподівання, що тристоронні переговори в Абу-Дабі створять умови для початку діалогу з Росією про безпеку в Європі.

Кушнер анонсував, що перед зустріччю України, Росії та США, американські представники зустрінуться з партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Британії та Італії, де продовжать "тісні консультації та координацію щодо питань європейської безпеки та повоєнного майбутнього України".

США пропонують нову архітектуру європейської безпеки

Кушнер у мережі Х окреслив чотири основні напрямки роботи американської команди: припинення бойових дій, розробка надійних повоєнних гарантій безпеки для України, економічне відновлення країни, гуманітарні заходи.

Окремо він згадав про необхідність створення механізмів, які знижуватимуть ризик відновлення конфлікту: "Важливою складовою цього процесу є спонукання всіх сторін серйозно замислитися над тим, що буде після війни. Обговорюючи питання повоєнної безпеки, економічного відновлення та механізмів, необхідних для запобігання майбутнім конфліктам, ми прагнемо змістити акцент з управління війною на закладення фундаменту для тривалого миру".

Серед можливих складових європейської безпеки Кушнер назвав "поглиблення консультацій, налагодження надійних каналів зв’язку в кризових ситуаціях, підвищення військової прозорості та впровадження взаємних заходів для зниження ризиків ескалації".

"Ми хочемо спиратися на те, що вже довело свою ефективність, водночас виявляючи прогалини в існуючих механізмах і визначаючи практичні кроки для їхнього вдосконалення в майбутньому", - заявив він.

8 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що після війни Україна "може мати дещо іншу форму", і висловив впевненість, що мирної угоди сторони досягнуть дуже скоро.

5 листопада Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над масштабною угодою щодо безпеки в Європі, яка стосуватиметься не лише України, а й інших європейських країн.

"Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Вона буде дуже масштабною. Я б навіть сказав, що вона може охопити всю Європу", - заявив Трамп.

Вашингтон не оприлюднив конкретних параметрів цієї угоди.

Європейці застерігають від домовленостей із Росією

Американські ініціативи викликали застереження в європейських столицях. Європейські посадовці наголошують, що будь-які домовленості щодо майбутньої системи безпеки континенту мають ухвалюватися за безпосередньої участі європейських держав.

Вони застерігають, що Росія не повинна отримати можливість визначати безпекову політику інших країн або впливати на їхній суверенний вибір.

Питання безпеки європейського континенту не можуть вирішуватися без безпосередньої участі самих європейських держав, наголошують лідери в ЄС.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Європа вже має систему безпеки, а головна проблема полягає в тому, що Росія порушує міжнародні угоди, на яких вона ґрунтується.

"У нас уже існує архітектура європейської безпеки, - заявила Кая Каллас. - Проблема полягає в тому, що Росія постійно порушує договори, на яких ця система тримається. У 2021 році НАТО не становило загрози для Росії, не становить її й зараз. Путін не має права вето щодо питань європейської безпеки".

"Щоб будь-яка угода могла бути реалізована, Євросоюз має бути її учасником", - наголосила головна дипломатка Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський додав: "Домовленості щодо майбутнього України та Європи, укладені за нашими спинами, були б не просто немудрими - вони фактично неможливі".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила 9 листопада, що Росія повинна припинити бойові дії в Україні, перш ніж починати будь-які "змістовні" переговори з Москвою щодо безпеки.

"Будь-які змістовні обговорення архітектури безпеки Європи можуть розпочатися лише після досягнення режиму припинення вогню в Україні; при цьому вони мають відбуватися на відповідному майданчику - зокрема, за участі союзників по НАТО та держав-членів ЄС", - сказала президентка Європейської комісії у ході її візиту до Румунії. Вона також підтвердила, що ЄС буде представлений в Абу-Дабі разом із партнерами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Росія "не може бути гарантом безпеки для європейського континенту".

"Ми повинні говорити про захист від Росії, а не обговорювати з росіянами сфери впливу в Європі", - заявив глава МЗС України.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня в інтерв'ю CNN сказав, що обговорення нової безпекової інфраструктури між Європою та Росією може бути небезпечним, якщо розпочнеться до того, як будуть визначені умови припинення війни та гарантії безпеки для України.

Зеленський також застеріг, що Москва може спробувати почати переговори саме з перебудови європейської системи безпеки, не вирішивши питання війни в Україні.

Зеленський раніше заявляв, що узгоджує з європейцями позицію на переговорах і наголошував, що обговорення європейської безпеки можна розглядати лише за участі європейських партнерів.

9 листопада Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. "Ми скоординували наші позиції щодо зустрічі в Абу-Дабі. Робимо все, щоб тристоронній формат дав результат", - написав президент України і наголосив на важливості участі європейських партнерів у переговорному процесі.

Переговори в Абу-Дабі

Новий раунд переговорів між Україною, США та Росією запланований на 10–11 листопада. Це будуть перші тристоронні переговори на технічному рівні з лютого цього року.

За словами Кушнера, американська сторона прагне зібрати Україну та Росію для прямого обговорення їхніх безпекових занепокоєнь у повоєнний період, пропозицій та можливих шляхів досягнення домовленостей.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 8 листопада повідомив, що європейські представники візьмуть участь у переговорах в Абу-Дабі. За його словами, Франція буде представлена на зустрічі, хоча склад делегації ще не визначений.

Невідомо, чи на зустрічі з європейцями братимуть участь росіяни, чи переговори з європейцями пройдуть перед тристоронньою зустріччю, як про це сказав Кушнер.

Помічник Путіна Пєсков 9 листопада сказав, що участь європейців у переговорах в Абу-Дабі не передбачена. "Те, що відбудеться в Абу-Дабі найближчими днями, – це тристоронні переговори між Росією та Україною за посередництва США", – заявив представник Кремля і додав, що європейські країни, Україна та США мають окремі канали комунікації.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд 9 листопада назвала переговори в Абу-Дабі важливими.

"Минуло чимало часу відтоді, як сторони сідали за стіл переговорів, тому я хочу підкреслити важливість зустрічі в Абу-Дабі. … Сторони готові обговорювати можливе врегулювання - чого не відбувалося вже кілька тижнів, - і це позитивний момент", - сказала Ананд в інтерв'ю агентству AFP на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі.