Рубіо заявив про "певні зрушення" в розумінні того, якою має бути архітектура безпеки України та Європи після війни

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що відбуваються певні зрушення в розумінні того, якою має бути архітектура безпеки в Україні та Європі після завершення російської війни.

За його словами, тема необхідності гарантій безпеки порушується протягом усього часу обговорення війни Росії в Україні та у кожній розмові щодо переговорів. Однак спершу потрібно покласти край війні, сказав Рубіо у спілкуванні з журналістами у Флориді 8 листопада.

Пряма мова: "Протягом усього часу, поки ми обговорюємо ситуацію між Росією та Україною, постійно порушується одне питання - потреба в гарантіях безпеки. Як виглядатиме повоєнна архітектура безпеки для України і, в ширшому сенсі, для європейського континенту".

"Гадаю, саме на це натякає президент: є певні зрушення в розумінні того, якою має бути ця архітектура після завершення конфлікту. Звісно, щоб дійти до цього етапу, нам спочатку потрібно подолати сам конфлікт".

"Наскільки мені відомо, минулого тижня - у четвер або п'ятницю - президенту доповіли про певні початкові ідеї, що існують на цей момент. Остаточних рішень поки що немає".

Контекст: Рубіо висловив сподівання, що, можливо, вдасться досягти певного прогресу під час мирних перемовин в Абу-Дабі 10-11 листопада між представниками США, України та Росії.

Джаред Кушнер, представник президента США Дональда Трампа на переговорах, 9 листопада у мережі Х написав, що перед початком дводенних тристоронніх переговорів за участю України та Росії в Абу-Дабі, він та спецпредставник Білого дому Стів Віткофф зустрінуться із представниками України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, щоб продовжити координацію щодо питань європейської безпеки й повоєнного майбутнього України.

Дослівно: "Важливою складовою цього процесу є заохочення всіх сторін серйозно замислитися над тим, що буде після війни. Обговорюючи питання повоєнної безпеки, економічного відновлення та механізмів, необхідних для запобігання майбутнім конфліктам, ми прагнемо змістити акцент з управління війною на закладення фундаменту для міцного миру".

"Зрештою, досягнення всеосяжного та довготривалого врегулювання вимагатиме також прямого діалогу між Росією та нашими європейськими партнерами щодо ширших безпекових домовленостей, які їх стосуються. Ми сподіваємося, що обговорення в Абу-Дабі створять умови для початку такого діалогу в найближчому майбутньому - як частини ширшого багатостороннього процесу".

Днями керівник Офісу президента України Кирило Буданов, який входить до складу української делегації в Абу-Дабі, сказав, що не очікує дуже значних результатів, однак вважає зустріч ознакою певного прогресу.

Кремль раніше повідомляв, що Росію на цих переговорах представлятиме помічник президента РФ Володимир Мединський. Інститут вивчення війни висловлював оцінку, що присутність Мединського у делегації РФ свідчить про те, що російська влада не зацікавлена у добросовісному веденні мирних перемовин із Україною.