Понад 45 млн американців уже проголосували на проміжних виборах до Конгресу. Серед них — Папа Римський

Папа Лев XIV, який має американське громадянство, проголосував поштою на проміжних виборах до Конгресу США. Він став першим Папою Римським, який узяв участь в американських виборах.

У Ватикані 30 жовтня повідомили, що понтифік "за давньою традицією громадянської участі" надіслав свій бюлетень поштою до Чикаго.

Загалом понад 45 мільйонів американців уже віддали свої голоси на проміжних виборах, які визначать, яка партія контролюватиме Конгрес США протягом останніх двох років президентства Дональда Трампа.

Офіційний день голосування — 3 листопада. Однак протягом останніх кількох тижнів виборці в більшості штатів могли проголосувати достроково на спеціальних дільницях або надіслати бюлетені поштою.

У деяких штатах, де проходять особливо важливі виборчі кампанії, кількість тих, хто проголосував достроково, вже перевищила показники аналогічного періоду перед виборами 2022 року. Йдеться, зокрема, про Канзас, Мен, Мічиган, Північну Кароліну, Південну Кароліну та Техас.

Кандидати та представники обох партій по всій країні проводять останні передвиборчі заходи, намагаючись заручитися підтримкою виборців. На виборах обиратимуть усіх 435 членів Палати представників, а також сенаторів на 35 зі 100 місць у Сенаті.

Наразі республіканці мають більшість у Сенаті — 53 проти 47 місць.

У Палаті представників перевага республіканців становить 219 проти 214 демократів.

Трамп та Обама - у виборчій кампанії

Президент США Дональд Трамп бере активну участь у передвиборчих заходах, підтримуючи кандидатів від Республіканської партії. Він вже відвідав із передвиборчими промовами 20 штатів.

Демократична партія також залучає відомих політиків, щоб підтримати своїх кандидатів на завершальному етапі кампанії. Зокрема, у передвиборчих заходах беруть участь колишній президент Барак Обама та колишня віцепрезидентка Камала Гарріс.

У своїх виступах і теперішній, і колишній президенти критикують один одного, намагаються зобразити опонента таким, що не розуміє тривог виборців. Економіка та високі ціни за опитуваннями вважаються найважливішими питаннями на цих виборах.

Як голосують американці в Україні

Громадяни США, які проживають в Україні, також можуть брати участь в американських проміжних виборах.

Посольство США в Києві 15 жовтня повідомило, що американці в Україні можуть зареєструватися для голосування поштою та подати запит онлайн на отримання бюлетеня.

Кінцеві терміни реєстрації та подачі запиту на бюлетень залежать від штату, у якому виборець має право голосу.

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