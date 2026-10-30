Як тема України звучить на проміжних виборах до Конгресу у США

3 листопада відбудуться проміжні вибори до Конгресу США. Усі 435 місць у Палаті представників Конгресу США, а також виборці обиратимуть 35 сенаторів зі 100 місць у Сенаті США.

У Сполучених Штатах вибори до Конгресу відбуваються кожні два роки, а вибори президента проходять кожні чотири роки. Вибори, які відбуваються в середині президентського терміну, зазвичай називають проміжними виборами.

Під час цих виборів економіка залишається головним питанням для американських виборців: 84% вважають її дуже важливою для свого вибору. Зовнішню політику оцінюють як дуже важливу 57% виборців. Про це свідчить опитування Pew Research Center, проведе 28 вересня – 4 жовтня 2026 року.

“Середньостатистичний американець ніколи не відчував загрози вторгнення у своїй громаді, і є велика різниця між конформістами і тими, хто може думати критично", – сказав у коментарі Голосу Америки американський виборець Рольф Хаас, мешканець Нью-Йорка, що працює в сфері нерухомості.

За його словами, "більшість американців прагнуть комфорту і безпеки – житло, медицина, їжа, транспорт і розваги – ціною як найменших зусиль. Багато не зважають ні на кого за межами свого кола друзів і родини”.

Хоч теми допомоги Україні та ставлення до НАТО не є пріоритетними, вони звучать у передвиборчих виступах кандидатів з різних партій.

Більшість американських виборців підтримує продовження військової допомоги Україні. За опитуванням Harvard CAPS / Harris Poll 24–26 жовтня 2026 року, 64% респондентів підтримують подальшу передачу зброї Україні та посилення санкцій проти Росії.

Відповідаючи на питання Голосу Америки, американський виборець Грегорі Ліу, ветеран Повітряних сил, що живе у штаті Нью-Йорк, так пояснив свою позицію: “Як колишній військовий, я розчарований і роздратований ставленням та діями цієї адміністрації стосовно агресивної війни Путіна проти України. Росія лишається регіональною та глобальною загрозою, а ми надали Україні запевнення щодо захисту, коли вмовили їх відмовитися від ядерних боєприпасів”.

Багато кандидатів на проміжних виборах у США висловлюють підтримку Україні, водночас в обох основних політичних таборах є сили, що прагнуть меншого втручання США в конфлікти по всьому світу.

Упродовж передвиборчої кампанії деякі демократи гучно заявляли про свою підтримку Києва. Наприклад, під час дебатів, що відбулися 21 жовтня в ефірі каналу Fox 4, кандидат від Демократичної партії до Сенату Адам Гемілтон в штаті Канзас розкритикував свого опонента республіканця Роджера Маршала через його заяву про те, що саме Україна винна у зростанні цін на дизельне паливо. Гемілтон пояснив зростання цін війною з Іраном та додав, що Україна має повне право себе захищати.

А у Техасі кандидат від Демократичної партії Джеймс Таларіко згадав про війну в Україні у передвиборчій програмі. Він вважає, що потрібно забезпечити, щоб Україна залишалася вільною, а переговори про мир мають відбуватися “з позиції сили”. Під час зустрічі з виборцями, організованої CNN у Техасі, люди запитали у Таларіко, чому американські платники податків мають фінансувати допомогу Україні.

Кандидат відповів, що насправді це дозволить заощадити кошти. “Коли нам не вдається протистояти агресору в Європі, це згодом обертається проти нас. Нам потрібно посилювати Україну, зміцнювати наших союзників по НАТО, поки вони протистоять російській агресії, щоб нам самим не довелося цього робити”, – сказав Таларіко.

Його опонент Кен Пакстон рідко говорить про Україну впродовж кампанії, але відомо, що він є прихильником курсу президента Трампа “Америка передусім”, і в 2024 році критикував голосування тодішнього сенатора від Техасу за те, що той підтримав законопроєкт про виділення 95.3 мільярдів доларів Україні та Ізраїлю.

Тоді генпрокурор штату Кен Пакстон у мережі Х написав: “Це питання, яке має поставити собі кожен мешканець Техасу. Просто неймовірно, що (сенатор) Джон Корнін готовий не спати всю ніч, захищаючи кордони інших країн, але не Америки”.

В той же час серед республіканців є також прихильники України, і їм буває часом важко пояснити виборцям, чому Білий дім не робить більше, аби зупинити Росію.

Сенатор-республіканець від Аляски Ден Салліван стикнувся з хвилею критики у соціальних медіа. У минулому він часто звинувачував адміністрацію екс-президента Джо Байдена у недостатній допомозі Україні, втім зараз сенатор утримується від критики нинішнього президента Дональда Трампа в питанні України.

Пояснювати свою позицію довелося і кандидату у сенатори від Огайо, республіканцю Джону Г’юстеду, якого журналісти запитали щодо обмеження швидкості Старлінку для України. “Я – на боці України. Україна – жертва цієї конкретної війни, і вони не є агресором. Агресор — це Росія, і ми повинні підтримувати те, що сприятиме завершенню цієї війни. Я розумію, що аби цього досягти, треба говорити і з Путіним, і з Зеленським. Але Путіну не можна довіряти; ми повинні покласти цьому край, щоб Путін більше не був загрозою для Америки та для будь-кого з наших союзників у всьому світі”, – сказав Г’юстед.

Одна з найбільш напружених передвиборчих кампаній відбувається у штаті Мічиган, де змагаються колишній конгресмен-республіканець Майк Роджерс та демократ Абдул Ель-Саєд.

Роджерс був головою Комітету з розвідки і послідовно підтримує Україну. Ель-Саєд відомий своїми антивоєнними поглядами, але нині підтримує Україну.

“У випадку України є чітка причина з міжнародного права, чому ми підтримуємо українське військо в цей час, тому що вони стоять проти автократа, що порушив їхній територіальний суверенітет”, – цитує Ель-Саєда видання Michigan Advance у статті від 9 червня 2026 року.

Чи збережеться двопартійна підтримка України у Конгресі та Сенаті після виборів, стане відомо вже найближчим часом. І судити про це можна буде не з передвиборчих заяв, а з результатів голосувань у новообраних законодавчих органах США.







