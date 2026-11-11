"Якщо ми переможемо в цій війні, Україна буде не жертвою, а "європейським тигром", – Ярина Чорногуз. Інтерв'ю

Після війни на Україну чекає дуже важкий період, й особливо важко буде військовим, але разом з тим після цього буде розквіт, й Україна стане іншим гравцем на геополітичній арені.

Так вважає Ярина Чорногуз, письменниця й військовослужбовиця морської піхоти. Вона приїхала до США з презентаціями перекладів англійською своїх поетичних збірок "Нічийний шафран" та "[dasein: оборона присутності]".

"Після кожної війни буде розквіт", - цитує військова слова переселенця із села з Бахмутського району, вивозити сім'ю якого у 2022 допомагала її рота морпіхів. Вона пояснює: "Якщо ми переможемо в цій війні, ми будемо не Україною-жертвою, якоюсь постколоніальною державою, а Україною - європейським "тигром", який зможе захищати інші країни в регіоні після - з таким величезним бойовим досвідом і бойовою армією".

Поетичний тур у США

"Держава й військові втрачають плоть синхронно", - рядки з поезії Чорногуз зрозумілі занадто багатьом українцям. Але чи можливо зробити ближчими ці образи для американців, які не живуть у реаліях війни?

Можливо, - каже вона: "На одному заході було таке питання в особистій розмові про те, чому не віддати якісь міста заради того, щоб наблизити мир. Я спитала: "Ви б віддали Сан-Дієго, наприклад, або якесь інше місто США, просто заради того, щоб отримати якусь уяву миру без жодних гарантій?" І в людей дуже міняється перспектива, коли вони уявляють, що це могло би бути не абстрактно, а саме тут, на цій території".

Поетка застерігає від поділу України на землі, якими можна "пожертвувати": "Мій чоловік зараз перебуває в Слов'янську. Я провела там дуже велику частину свого бойового шляху. Також і ці міста стали нашими другими домівкою. Не можна жертвувати будь-якими територіями, містами заради того, щоб не те що не отримати жодних гарантій, а просто створити кращі умови для ворога, щоб потім більше захопити нашої землі".

Потрібен кожен українець

Під час турів у США та Європі поетка спілкується із багатьма українцями за кордоном. На питання про те, як українській державі повертати своїх громадян і як у майбутньому інтегрувати назад у суспільство тих, хто не переживав війну в Україні, Чорногуз каже, що приєднатись до оборони чи відбудови країни ніколи не пізно. "На жаль, російська агресія і окупація триватимуть ще довго, і нам потрібні всі люди, які могли б воювати чи щось робити для України".

При цьому вона не дивується, що на військових часто намагаються покладати відповідальність за формування майбутньої держави: "На нас покладають ще більше відповідальності, тому що ми найсильніші". Вона наполягає, що поки військові тримають фронт, цивільні повинні побудувати надійну політичну, економічну систему, щоб країна встояла під час і після закінчення війни.

Чорногуз підкреслює, що військові потребують перекваліфікації і допомоги в інтеграції у мирне життя, однак застерігає від тверджень про те, що нібито всі ветерани мають ПТСР, а тому їх не можна залучати до державотворення. "Саме військові мають, - заплативши шляхом свого життя за цю державу, - це загострене відчуття несправедливості і будуть тими в нашій державі, хто, швидше за все, буде її творити без оцього попереднього спадку з корупцією чи з думкою про власні інтереси".

Жінкам в армії вже не треба нічого доводити

Окреме питання, яке піднімають в усіх інтерв'ю із Чорногуз, яка пішла у морську піхоту у 2019 році, - жінки в армії та можливість їхньої мобілізації. Вона відстоює послідовну позицію, що Україна повинна розглядати жінок як спроможність для захисту: "У війні такого масштабу, незалежно від того, буде мобілізація, не буде мобілізації жінок, - просто потрібно усіх людей готувати, щоб вони могли в разі чого стати солдатами. Це абсолютно логічна стратегія будь-якої держави, коли на неї нападають".

Чорногуз переконує, що жінки довели, що можуть виконувати ту ж саму важку роботу, що й чоловіки, а іноді й важчу, адже жінкам завжди набагато більше докладати зусиль, часто вони також набагато більш вмотивовані. "Я думаю, що ці речі вже не потребують ніяких пояснень від мене. Особливо завдяки всім тим жінкам, які віддали життя за Україну, віддали частини тіла, пройшли полон. Тож не треба нічого доводити"

"Війна стала дуже технологічною. Війна стала дуже доступною для людей з різною фізичною силою, як і з тими, у кого вона велика, так і з тим, в кого невелика фізична сила, - продовжує військовослужбовиця. - Є люди, які воюють на протезах. Ада Саксман, військова операторка дрона, яка втратила ноги на війні і воює на протезах, далі керує дронами. Тобто війна стала технологічною, в ній можуть усі брати участь".

В цьому контексті Чорногуз згадала історію зі свого літературного туру: "Я на одному заході в одній зі скандинавських країн жартувала, що якщо зібрати нас усіх, всіх жінок, які служать в ЗСУ, всіх 75 тисяч, ми можемо захистити якусь маленьку європейську державу. І мені аудиторія теж на цих читаннях жартувала, що вони б дуже хотіли таку армію жінок, щоб захистити їхню державу".

Яким росте наступне покоління українців

У себе в соцмережах Чорногуз розповіла, що ви прилетіла до Америки зі своєю 12-річною донькою. Яким, на її думку, росте наступне покоління українців?

"Коли ви ростете в реаліях, що життя може бути будь-коли втрачене, це життя дитини геть інше, - каже вона. - Ці діти, вони дуже багато всього розуміють такого, чого вони не можуть висловити, чогось такого, чого їм часто ще не вистачає мови сказати. Але коли вони виростуть, вони це сформують. І ви здивуєтеся, наскільки вони багато всього зможуть розказати і наскільки вони зможуть зробити логічних висновків про те, що відбулося".

Поетка переконує, що молоді українці вивчать болючі уроки своїх предків: "Більшість із них ніколи не зробить ту помилку, яку робили деякі попередні покоління українців, повіривши, що той, хто століттями вас убиває, може бути братом чи другом. Вони в це не повірять. Я думаю, після дитинства у містах під обстрілами з сиренами і з батьками, які роками воювали і були в армії далеко від них".

Своє життя Ярина Чорногуз не бачить за межами України. "Україна - це мій дім, і війна фрагментує відчуття дому. Про це я теж пишу у своїй новій книжці. Але фрагментує яким чином? Фрагментує так, що багато місць, яких я бачила на фронті, вони так чи так були для мене домом. І вони створили відчуття цієї спільності. Тобто я дуже сильно маю в собі відчуття України як саме великого дому".

Вона каже, що дуже багато заплатила за те, щоб Україна була, тож хоче продовжувати писати її історію.