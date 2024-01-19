Час-Time. У США втретє відтермінували погодження бюджету на 2024

В ефірі Час-Time. Обидві палати Конгресу схвалили нову короткострокову резолюцію про фінансування федерального уряду до початку березня. Це вже третє відтермінування повного бюджету на 2024. Поки у США триває узгодження законодавчого пакета, який би включав допомогу Україні, у Вашингтоні вказують на можливість використати повноваження адміністрації США виділити Україні зброю на понад 4 мільярди доларів вже зараз. Андрій Парех, американський оператор-постановник та режисер українського походження, який був номінований на нагороду Еммі нагадує світу про війну в Україні. Вже кілька тижнів в Польщі спостерігається загострення політичного протистояння, до чого можуть призвести зміни у Варшаві – дізнавалася Мирослава Гонгадзе. У Вашингтоні триває конференція мерів американських міст. На конференцію до США приїхав міський голова Львова Андрій Садовий — інтерв’ю з ним провів Остап Яриш.