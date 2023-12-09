Студія Вашингтон. Результати Аспенського безпекового форуму
Сьогодні у Студії Вашингтон. Білий дім наголосив на важливості підтримки України для національних інтересів Сполучених Штатів та всіх союзників США у Європі. “Якщо США не будуть підтримувати Україну – це буде подарунком для президента Росії Путіна”, – відповідну заяву зробив на борту президентського літака в пʼятницю представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. У Вашингтоні пройшов Аспенський безпековий форум. Це один із найважливіших безпекових майданчиків для американських та закордонних урядовців та експертів з питань національної безпеки. Висновками форуму поділиться Тетяна Ворожко.
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