Студія Вашингтон. Результати Аспенського безпекового форуму

Сьогодні у Студії Вашингтон. Білий дім наголосив на важливості підтримки України для національних інтересів Сполучених Штатів та всіх союзників США у Європі. “Якщо США не будуть підтримувати Україну – це буде подарунком для президента Росії Путіна”, – відповідну заяву зробив на борту президентського літака в пʼятницю представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. У Вашингтоні пройшов Аспенський безпековий форум. Це один із найважливіших безпекових майданчиків для американських та закордонних урядовців та експертів з питань національної безпеки. Висновками форуму поділиться Тетяна Ворожко.