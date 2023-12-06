Брифінг. США та Україна обговорюють спільне виробництво озброєнь
Брифінг Голосу Америки - наживо. США та Україна обговорюють спільне виробництво зброї. Зеленський не виступив перед Конгресом, але взяв участь у засіданні G7. Девід Кемерон у Вашингтоні. Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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