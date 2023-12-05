Перепрошуємо. Це тест.

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Випуски
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«Голос проти допомоги Україні, це голос на покращення стратегічної позиції Путіна», – радник з нацбезпеки США Джейк Салліван
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Якими є умови та реальні терміни погодження допомоги Україні? Коментарі конгресменів. Ексклюзив
грудень 05, 2023
Переговори про вступ України до ЄС: чи може це рішення бути схваленим без згоди Угорщини?
грудень 04, 2023
Адміністрація Байдена закликає Конгрес терміново погодити допомогу для України
грудень 04, 2023
Як допомога Україні пов'язана з кордоном США – пояснення конгресменів. Ексклюзив
грудень 04, 2023
Чи є в уряду України план Б, якщо США не продовжать підтримку? Відповіла віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук
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