Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Abrams в Україні, Буданов про атаку в Севастополі. ЧАС-ТАЙМ

Abrams в Україні, Буданов про атаку в Севастополі. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Abrams в Україні, Буданов про атаку в Севастополі. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Перша партія танків Abrams прибула до України. ЗСУ вдарили про командному пункту російського флоту під Севастополем. Серед постраждалих — російські генерали. Ексклюзивний коментар Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки України. Комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжує знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних росією. США пообіцяли виділити до пів мільярда доларів на енергетичний сектор України. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін про результати візиту української делегації до США та важливість комунікації з американською владою.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG